Erhürman: Ülke Krizden Geçiyor, Biran Evvel Hükümet Kurulmalı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, meclise girmeye hak kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni kabul etti. Görüşmede CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Genel Sekreteri Eroğan Sorakın yer aldı.

Erhürman görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, “Görüşmede bilgi alışverişinde bulunduk. Ülke büyük bir krizin içinden geçiyor. Bir an evvel hükümet kurulmalıdır. Görüşümüz Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini seçimden birinci parti çıkan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na vermesidir. Meclis aritmetiği bellidir. CTP’ye ihtiyaç duyulmadan bir hükümet kurulabilir. UBP’nin hükümet kurulmasıyla ilgili teklif getirmesi halinde parti içinde değerlendirme yapılacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar son görüşmesini UBP Başkanı Faiz Sucuoğlu ile gerçekleştirecek. Tatar bugün sırasıyla YDP, HP, DP ve CTP ile görüştü.