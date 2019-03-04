Erhürman’dan Cumhurbaşkanı olur mu?

CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, CTP’nin Lefke ilçe kongresinde 2020 Nisan ayında yapılacak olan KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerine CTP’nin kendi adayı ile katılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri Kıbrıslı Türkler için önemlidir keza seçilen her ne kadar da “KKTC” tanınmasa da Kıbrıs Türk toplumu Lideri ünvanını da alır.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 13 ay gibi bir süre olmasına rağmen resmen olmasa da yarış başlamış durumda.

CTP’nin muhtemel Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Tufan Erhürman olacak gibi görünüyor. Zira tüm kamuoyu yoklamalarında Erhürman’a olan güven ve inanç partisi CTP’nin de üzerinde çıkıyor.

Hükümetin ortağı HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın da bu makam için yanıp tutuştuğunu bilmeyen yok. Düzenlediği köy ziyaretleri ve Kıbrıs sorununda Ankara ile birlikte takındığı tutum bu makama aday olacağının işaretlerini veriyor. Ankara’nın desteğini almış görünse de Halkın Partisi’nin toplumsal bellekte destek kaybettiği de açık.

Özersay, açıklamaları ile daha çok milliyetçi muhafazakâr seçmene sinyal verse de bu kez o alan UBP ve YDP tarafından sıkı markaja alınmış durumda.

Denktaş ise Maliye Bakanlığı’nın yaptırmış olduğu kamuoyu yoklamasının açıklandığı basın toplantısında sorulan bir soru üzerine Cumhurbaşkanlığına aday olup olmama kararını Haziran ayında vereceğini söyledi.

Oysa o anketin diğer sorularında kimin ne kadar halktan destek aldığı da muhtemelen ölçülmüş durumda. Ve kendisi de bu durumu biliyor.

Denktaş’ın aday olup olmayacağını belirleyecek muhtemel süreç Kıbrıs sorunundaki hareketlilikle bağlantılı olacak.

Ana muhalefet UBP ise uzunca bir süre devam eden bir çalıştay düzenledi. Buradan gelen bilgilere göre UBP’de kendi adayı ile seçime girme eğiliminde olduğu. Muhtemelen UBP’nin adayı yeni genel başkan Ersin Tatar olacak.

YDP ise Ocak ayında yaptığı toplantıda seçime kendi adayı ile katılacağını açıkladı. YDP’nin en güçlü adayı ise genel Başkan Erhan Arıklı olacak. Zira parti yetkilileri bunu çeşitli platformlarda seslendiriyor.

2020 Nisan’da Akıncı aday çıkar mı? Bu soruya şimdiden evet demek zor. Cumhurbaşkanı’na BRT’de katıldığı programda bu soru sorulmuş ancak daha erken olduğunu belirterek cevap vermemişti.

Her ne kadar da Cumhurbaşkanlığındaki ekip alttan alta bir kampanya başlatma gibi bir çalışma içinde olduğu izlenimi verse de bunun karşılığının da olmadığı özellikle sosyal medyadan görülüyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı muhtemelen aday olup olmamayı Haziran ayında Kıbrıs sorunu ile ilgili bir hareketlilik yaşanıp yaşanmayacağına bakarak karar verecek. Hareket varsa kendisi de hareketlenecek. Hareket yoksa hareketlenmemesi de belki de en doğrusu olacak.

Eski Meclis başkanı Sibel Siber de aday olmak için düşünceler içerisinde ama henüz netleştirebilmiş değil.

Bu kadar aday olasılığı içerisinde yıpranmamış olarak görünen ve toplumun da halen tüm yaşanan ekonomik kriz vb. rağmen prim ve güven duyduğu Erhürman ismi ise öne çıkıyor.

CTP’de başkanlık vb. hesaplar yapanların ise ne yapacağı henüz belli değil. CTP örgütsel yapısı içerisinde Erhürman’ın adaylığı nasıl karşılık bulacak? TDP Akıncı aday olursa destekleyeceği aday hazır olacak ama aday olmaz ise ne yapacağını şimdiden düşünemeye başlaması gerekecek zira TDP’nin dağınık bir yapı da olduğu ve kan kaybettiği görülüyor. UBP Tatar etrafında birleşebilecek mi? Özersay, HP dışında başka kesimlerden de destek alabilecek mi? Denktaş aday çıkacak mı? YDP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde beklediği çıkışı yapacak mı? Tüm bunların cevaplarını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.

Kesin olan bir şey var ise şimdiden konuşulmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. Tura kalacağı.