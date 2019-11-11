Erhürman'dan dikkat çeken "Kıbrıs" açıklaması

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 3'lü görüşme öncesinde açıklama yaptı, "Kapsamlı çözüm yolunda atılacak her türlü adım, yapılacak her görüşme bizim için önemli" dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 3'lü görüşme öncesinde açıklama yaptı, "Kapsamlı çözüm yolunda atılacak her türlü adım, yapılacak her görüşme bizim için önemli" dedi.

İşte Erhürman'ın açıklaması:

Kapsamlı çözüm yolunda atılacak her türlü adım, yapılacak her görüşme bizim için önemli. Uzun bir süreden beri Crans Montana sonrası yaptığı açıklamalara ve başta siyasi eşitlik olmak üzere kapsamlı çözümün BM Güvenlik Konseyi tarafından teyit edilmiş parametrelerine sahip çıkmasını beklediğimizi söylediğimiz Sayın Guterres’in de katılacak olması bu görüşmeyi daha da anlamlı kılıyor. Berlin’de gerçekleşecek üçlü görüşme öncesi etkili ülke büyükelçileriyle ve Kıbrıslı Rum siyasi partileriyle görüşerek katkı yapmaya çalışmamızın sebebi bu düşüncelerimizdir. Görüşmeye bu gözle bakıyor ve destek veriyoruz.