Erhürman’dan Tatar’a Federasyon göndermesi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Federasyon formülünün altında tuzak var” şeklinde yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Erhürman, “Hep birlikte tuzağa düşmüştük demek ki! İyi ki Sayın Tatar geldi de bizi tuzaktan kurtardı!” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

"Federasyon formülünün altında tuzak var" demiş Sn. Tatar. Bugüne kadar her zaman ve son olarak Crans Montana'da Türkiye'nin tam desteğiyle federasyon görüşülmedi mi?!! Hep birlikte tuzağa düşmüştük demek ki! İyi ki Sn. Tatar geldi de bizi tuzaktan kurtardı!!!

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