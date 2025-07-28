Erhürman’dan yangınlar için dayanışma çağrısı: İklim krizi sınır tanımıyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan’da etkili olan orman yangınlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, iklim krizine karşı bölgesel iş birliği ve ortak strateji çağrısında bulundu.

Türkiye’de devam eden yangınları "büyük bir üzüntüyle izlediklerini" belirten Erhürman, yangınlardan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini iletti. Yunanistan ve Bulgaristan'daki yangınlara da dikkat çeken Erhürman, Bulgaristan’daki yangınların Edirne sınırına kadar ulaştığına dair bilgiler geldiğini ifade etti.

Yangınların her birinin nedenini bilmiyoruz. Ancak gerçek olan şu ki, iklim değişikliği sınır tanımıyor. Bir ülkede başlayan yangın, başka bir ülkeye sıçrayabiliyor. Tahribatın etkileri yalnızca yerel değil, küresel ölçekte hissediliyor,” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erhürman, bu tablonun sadece Türkiye değil, Kıbrıs, Yunanistan ve Bulgaristan gibi bölge ülkeleri için de ortak tehdit oluşturduğunun altını çizerek, iklim değişikliğiyle mücadelede dayanışmanın ve ortak programların zorunlu hale geldiğini belirtti.

Yeni dönemde iklim krizine karşı ortak strateji artık bir seçenek değil, zorunluluktur,” diyen Erhürman, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Türkiye’ye ve yangınların doğayı ve hayatı tehdit ettiği tüm ülkelere bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.