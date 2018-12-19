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Erişen kitabını Tatar ve Töre’ye sundu

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Avukat Arif Tahir Erişen “Kıbrıs Probleminin Hakiki Gerçekleri” adlı kitabını Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar ve Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’ye sundu.
Erişen kitabını Tatar ve Töre’ye sundu

 

Avukat Arif Tahir Erişen “Kıbrıs Probleminin Hakiki Gerçekleri” adlı kitabını Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar ve Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’ye sundu.

UBP’den verilen bilgiye göre, UBP Genel Başkanı Tatar, “Bu gibi çalışmalar Kıbrıs Türkü’nün haklı davasının anlatılması için önemli katkı sağlıyor” diyerek Erişen’i kutladı.

Meclis Başkan Yardımcısı Töre ise, “Özellikle gençlerin Kıbrıs konusunun dününü ve bugününü iyi bilmeleri gerek, bu yöndeki çabaları desteklemek görevdir” açıklamasında bulundu.

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