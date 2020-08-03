Ermenistan: Azerbaycan, 8 ateşkes ihlali gerçekleştirdi

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun gece saatlerinde ateşkesi 8 kez ihlal ettiğini duyurdu.

Facebook hesabından açıklama yapan Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Azeri güçlerinin gece saatlerinde ateşkesi 8 kez ihlal ettiğini ve toplamda yaklaşık 95 el ateş edildiğini belirtti.

Stepanyan, "Ermenistan-Azerbaycan sınırında gece saatlerinde ve bu sabah görece sakin bir durum hakim. Azeri tarafı, ateşkesi 8 kez ihlal etti ve Ermeni mevzilerine yaklaşık 95 el ateş etti" dedi.

Stepanyan, Azeri tarafının atışları sırasında Koti ve Zangagatun köyleri yakınında konuşlu Ermenistan mevzilerinin hedef alındığını kaydetti.

İki eski Sovyet cumhuriyetlerinin sınırındaki çatışmalar temmuz ortasında başlamıştı.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde. Ancak yeni çatışmalar, Karabağ’ın yüzlerce kilometre uzağındaki bir sınır bölgesinde yaşandı.