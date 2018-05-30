Eroğlu: "Su fiyatlarını aşağıya çekeceğiz, yeşil bir Lefkoşa yaratacağız"

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu ve Belediye Meclis Üyesi adayları Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ziyaret ederek, oda yetkilileri ile görüş alış-verişinde bulundu.

Oda Başkanı Ahmet Hüdaoğlu ve birliğe bağlı diğer odaların başkanları ile görüşen Eroğlu ve beraberindeki heyet, Lefkoşa’nın imar yönünden nasıl daha ileriye taşınabileceğini masaya yatırdı.

Eroğlu, görüşmede, odanın faaliyetleri hakkında da bilgi alırken, birlikten kuvvet doğacağının bilincinde olduğunu kaydetti ve odanın bir çok projeye imza atan, Kıbrıs Türk halkının son derece güzide bir kurumu olduğunun altını çizdi.

“LEFKOŞA’NIN YEŞİLE İHTİYACI VAR”

Kendisinin kanunlar çerçevesi dışına asla çıkan bir mentaliteye sahip olmadığı belirterek, “Lefkoşa’nın yeşile ihtiyacı var. Bu yeşile ulaşmak için elbette ki sizlerden yararlanmamız, işbirliği yollarını bulmamız gerekmektedir. Ülkemiz için sizin gibi yılmadan çalışan insanlarımız olduğunu görmek beni son derece mutlu etmektedir” dedi.

“LEFKOŞA’YA KADIN ELİ DEĞSİN SLOGANININ HALK YAKIŞTIRDI”

Aday olduğu andan itibaren Lefkoşa halkının kendiliğinden bir ürettiğini belirten Eroğlu “halkımız ben aday olunca ‘Başkente kadın eli değsin’ şeklinde bir slogan geliştirdiler. Bunu ben değil de onlar bana yakıştırdı. Çok onur duydum” dedi.

Lefkoşa’nın çok ciddi bir trafik sorunu olduğunu ifade eden Eroğlu, odadan, gerek kendi projelerini gerekse de odanın projelerinin beraberce değerlendirilerek, halkın yararına kullanmak niyetinde olduğunu söyledi.

“ARABA PARK YERİ YOK, DEREBOYU TIKANMIŞ DURUMDA”

“Dereboyu’unda ciddi bir tıkanıklık var. Orada park sorunu da var. İnsanlar bize ‘park yok, park edince de zabıtalar gelip ceza yazıyor, nereye park edelim’ şeklinde sorulara muhatap kalıyoruz” diyen Eroğlu, bu konuda çeşitli projelerini gündeme getireceğini kaydetti.

“SU FİYATLARI FAHİŞ”

Lefkoşa’daki su fiyatlarının fahiş olması konusunda da açıklamalar yapan Eroğlu “halkımız gelen suyu ucuza kullanabilecekken, belediye yönetimi maaş ödemek için bunu pahalıya satmaktadır. Bizim amacımız bu fiyatı aşağıya çekmektir. Ucuza kullanılacak su, yeşil Lefkoşa için hayati bir konudur” dedi.

Başkentteki gençlerin, tüm ada genelinde dağıtılan arsalar konusunda kendini ‘haksızlığa uğramış’ hissettiğini ifade eden Eroğlu “bu noktada gençlerimiz, yeni evlenenler için sosyal konut projemizi hayata geçireceğiz. Buna çok önem veriyoruz ve elbette bu projemizin inşası için odada destek bekliyoruz” dedi.

“HER MAHALLEDEN BİR TEMSİLCİ OLACAK, HALK MECLİSLERİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Tüm Lefkoşa genelinde halk meclisleri oluşturma amacında olduğunu belirten Eroğlu “her mahalleden bir temsilci olacak ve bu temsilciler mahalle mahalle bize sorunları bildirecek. Bizim amacımız tüm Lefkoşa’ya hizmet olacak. Seçerek ya da bana oy verdi vermedi yönünde bir hizmet anlayışı asla benim kitabımda olamaz” dedi.

Gençlik ve kandın meclislerini de hayata geçireceğini söyleyen Eroğlu “elbette gençlerimizin ve kadınlarımızın sorunları ile yakından ilgilenmek zorundayız. Bunun da en iyi yolu bu meclisleri hayata geçirmektir” diye konuştu.

“ZAMANINDA BELEDİYEDE ÇOK YANLIŞLAR YAPILDI AMA BU ÇALIŞANIN SUÇU DEĞİL”

Zamanından belediyede yanlışlar yapıldığını ve fazla istihdam yapılarak bütçeye ağır bir yük oluşturduğunu söyleyen Eroğlu “geçmişte yapılan hatalar yüzünden oluşan durumun sorumlusu çalışanlar değildir. Ayrıca halk arasında, belediye çalışanlarının hiçbir şey yapmayan, bütün gün oturan kişiler olarak lanse edildiğini görmekten rahatsızlık duymaktayım. Aslında böyle bir durum yoktur, tüm çalışanlarımız görevlerini elinden geldiğince iyi yapmaya çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.

Oda yetkilileri de, Eroğlu ve ekibine seçimlerde başarılar dilerken, kendilerinin, bütün belediyelerle işbirliği yapma noktasında desteğe hazır olduklarını kaydettiler.