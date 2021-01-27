Eroğlu’nun kızı karantinaya alındı

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun kızı Aslı Eroğlu temaslı olması nedeniyle karantina oteline yerleştirildi. Eroğlu durumunu sosyal medyada paylaşarak temaslı olduğunu gizleyenlere çağrıda bulundu:

Temaslı olduğum için bugün karantina otelinde üçüncü günüm. Karantinaya girmek istemeyenler gizleyenler olduğu söyleniyor. İnanın karantinada olmak sizin içinde çevreniz içinde çok güvenli. Sağlık görevlileri tarafından devamlı kontrol ediliyoruz ve en önemlisi virüsü yayma tehlikesi yok. Sayılı gün çabuk geçer. Üç gün geçti bile