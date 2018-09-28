Erol Adalıer’den iddialara jet yanıt!

Gazimağusa Çanakkale Mahallesi Asiller Sokak üzerinde Erol Adalıer’e ait olan tüp depolama tesisleri, geçtiğimiz gün bölge halkı tarafından tehlikeli olduğu, çevreye rahatsızlık verildiği ve gürültü iddiaları nedenleriyle protesto etti.

Gazimağusa Çanakkale Mahallesi Asiller Sokak üzerinde Erol Adalıer’e ait olan tüp depolama tesisleri, geçtiğimiz gün bölge halkı tarafından tehlikeli olduğu, çevreye rahatsızlık verildiği ve gürültü iddiaları nedenleriyle protesto etti.

Yapılan protestonun haksız ve yersiz olduğunu söyleyen tesis sahibi Erol Adalıer, konu hakkında açıklama yaptı. Adalıer’in açıklaması şu şekilde:

“Komşularımla herhangi bir sıkıntım yok fakat onlar bazı nedenlerden dolayı sıkıntı yapıyorlar. Birkaç kez de onlarla konuştuk. Biz bahsedilen alanı 7-8 yıl önce şirketimiz tarafından para ile satın aldık. Tüm izinlerimizi aldıktan sonra tellendi ve güvenliği ile birlikte Avrupa Birliği standartları üzerinde bir tesis yaptık. Bu tesiste onlarca insan çalışıyor ve ekmek parası kazanıyor.

90 yılında askerliğimi bitirdikten hemen sonra, herkesin deliler gibi koşturup ‘beni devlet dairesine işe al’ dediği günlerde, ben tam tersini yapıp 9 adet tüple kendi işimi kurdum. Surlariçi’nde küçücük 5 metrekarede başladığım ticari hayatıma tüm vergilerimi ödeyerek, çalışanlarımın 1 günü dahi olsa tüm sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarını yaparak, dürüst bir şekilde bu günlere geldik.

Yaptığımız bu tesiste herhangi bir sıkıntı olduğunu sanmıyorum. Zamanın Tarım Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Kaymakamlık, itfaiye ve polisin görüşüne müracaat ederek bana bu izin verildi. Bu nedenden dolayı herhangi bir yasal olmayan işlemim yoktur. Vergisini ödeyen bir vatandaşım, onlarca kişi yanımda çalışıyor. Bu olayların siyasi bir nedeninin olduğuna inanıyorum.

Son zamanlarda bazı olay var; borçlanma durumları falan var belki de onun da bir etkisi vardır. Bu nedenlerden dolayı kesinlikle siyasi olduğunun kanaatindeyim. Üzülüyorum, benim hiç kimseyle alıp veremediğim yoktur. Ben komşularım ile her zaman iyi niyet içerisinde oldum. Onları rahatsız ettiysem şimdiden özür dilerim. Benimle iletişim kursalardı daha iyi olacaktı diye düşünüyorum. Birkaç kez kendileriyle ayaküstü konuştuk, doğrudur. Onlar sadece benim oradan çıkmamı istiyorlar. Bana alternatif yer sunmak zorundalar fakat yasa gereği 10 dönüm arazi satın aldım ve işimi yapıyorum. Ne yapmamı beklerdiniz ki? Ben sadece bu işten anlıyorum, başka bir işten anlamıyorum ki. Bu mu benim kabahatim?

Bir vatandaş olarak özür diliyorum ama yasalar bana ne öngörüyorsa onları yapmaya devam edeceğim. İşimi daha da büyütüp bu kamu hizmetini yapmaktan gurur duyuyorum. Tekrar söylemek istiyorum, siyasi oyunlara gelmeyin arkadaşlar” dedi.