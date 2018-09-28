  • BIST 99.579
  • Altın 230,551
  • Dolar 6,0246
  • Euro 6,9809
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAUBP’de kurultaya doğru

Erol Adalıer’den iddialara jet yanıt!

» »
Gazimağusa Çanakkale Mahallesi Asiller Sokak üzerinde Erol Adalıer’e ait olan tüp depolama tesisleri, geçtiğimiz gün bölge halkı tarafından tehlikeli olduğu, çevreye rahatsızlık verildiği ve gürültü iddiaları nedenleriyle protesto etti.
Erol Adalıer’den iddialara jet yanıt!

Gazimağusa Çanakkale Mahallesi Asiller Sokak üzerinde Erol Adalıer’e ait olan tüp depolama tesisleri, geçtiğimiz gün bölge halkı tarafından tehlikeli olduğu, çevreye rahatsızlık verildiği ve gürültü iddiaları nedenleriyle protesto etti.

Yapılan protestonun haksız ve yersiz olduğunu söyleyen tesis sahibi Erol Adalıer, konu hakkında açıklama yaptı. Adalıer’in açıklaması şu şekilde:

“Komşularımla herhangi bir sıkıntım yok fakat onlar bazı nedenlerden dolayı sıkıntı yapıyorlar. Birkaç kez de onlarla konuştuk. Biz bahsedilen alanı 7-8 yıl önce şirketimiz tarafından para ile satın aldık. Tüm izinlerimizi aldıktan sonra tellendi ve güvenliği ile birlikte Avrupa Birliği standartları üzerinde bir tesis yaptık. Bu tesiste onlarca insan çalışıyor ve ekmek parası kazanıyor.

90 yılında askerliğimi bitirdikten hemen sonra, herkesin deliler gibi koşturup ‘beni devlet dairesine işe al’ dediği günlerde, ben tam tersini yapıp 9 adet tüple kendi işimi kurdum. Surlariçi’nde küçücük 5 metrekarede başladığım ticari hayatıma tüm vergilerimi ödeyerek, çalışanlarımın 1 günü dahi olsa tüm sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarını yaparak, dürüst bir şekilde bu günlere geldik.

Yaptığımız bu tesiste herhangi bir sıkıntı olduğunu sanmıyorum. Zamanın Tarım Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Kaymakamlık, itfaiye ve polisin görüşüne müracaat ederek bana bu izin verildi. Bu nedenden dolayı herhangi bir yasal olmayan işlemim yoktur. Vergisini ödeyen bir vatandaşım, onlarca kişi yanımda çalışıyor. Bu olayların siyasi bir nedeninin olduğuna inanıyorum.

Son zamanlarda bazı olay var; borçlanma durumları falan var belki de onun da bir etkisi vardır. Bu nedenlerden dolayı kesinlikle siyasi olduğunun kanaatindeyim. Üzülüyorum, benim hiç kimseyle alıp veremediğim yoktur. Ben komşularım ile her zaman iyi niyet içerisinde oldum. Onları rahatsız ettiysem şimdiden özür dilerim. Benimle iletişim kursalardı daha iyi olacaktı diye düşünüyorum. Birkaç kez kendileriyle ayaküstü konuştuk, doğrudur. Onlar sadece benim oradan çıkmamı istiyorlar. Bana alternatif yer sunmak zorundalar fakat yasa gereği 10 dönüm arazi satın aldım ve işimi yapıyorum. Ne yapmamı beklerdiniz ki? Ben sadece bu işten anlıyorum, başka bir işten anlamıyorum ki. Bu mu benim kabahatim? 

Bir vatandaş olarak özür diliyorum ama yasalar bana ne öngörüyorsa onları yapmaya devam edeceğim. İşimi daha da büyütüp bu kamu hizmetini yapmaktan gurur duyuyorum. Tekrar söylemek istiyorum, siyasi oyunlara gelmeyin arkadaşlar” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • BKP Kadın Meclisi: “Sorunların ana sebebi statükonun bize her alanda dayattığı hukuksuzluk”28 Eylül 2018 Cuma 16:30
  • 'Şht Tuncer İlkokulu'ndaki saldırıda 'silah yoktu' diyen polis neyi aklamaya çalışmaktadır'28 Eylül 2018 Cuma 16:23
  • “2018 Avrupa Vatandaşı” ödül töreni ara bölgedeki Goethe Estitüsünde yapıldı28 Eylül 2018 Cuma 16:20
  • Burs başvuruları 12 Ekim’e kadar uzatıldı28 Eylül 2018 Cuma 14:35
  • Sağlık Bakanlığı: “Kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 80’i önlenebilir”28 Eylül 2018 Cuma 14:30
  • Tropik fırtına Kıbrıs’ı etkilemeyecek28 Eylül 2018 Cuma 14:13
  • Kıbrıs Tiyatro Festivali Finalinde muhteşem Genco Erkal performansı28 Eylül 2018 Cuma 13:49
  • Kocaismail: “Kanser bildirim zorunluluğu yasası geçmeli”28 Eylül 2018 Cuma 13:27
  • Cypfruvex standart dışı valensiya ürüne ilave ödeme yapacağını duyurdu28 Eylül 2018 Cuma 13:07
  • Atan: “Eylemler, halkın ve çalışanın isyanıdır”28 Eylül 2018 Cuma 13:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti