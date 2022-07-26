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Eşcinsel evlilik karşıtı oy kullanan milletvekili, eşcinsel oğlunun düğününe katıldı

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ABD'de cumhuriyetçi bir kongre üyesi, eşcinsel evliliğe karşı çıkan yasa tasarısına karşı oy kullandıktan kısa bir süre sonra eşcinsel oğlunun düğününe katıldı.
Eşcinsel evlilik karşıtı oy kullanan milletvekili, eşcinsel oğlunun düğününe katıldı

İlginç olay ABD’nin Pensilvanya eyaletinde gerçekleşti. Cumhuriyetçi kongre üyesi Glenn Thompson, salı günü Evliliğe Saygı Yasası’na karşı oy kullandıktan sonra cuma günü de eşcinsel oğlunun düğününe gitti.

Thompson, eşcinsel haklarını koruyan yasa tasarısına karşı çıkan 157 meclis üyesinden biriydi. Tasarı, oy veren 47 üyenin yardımıyla alt meclisten geçti.

Mrs. Thompson’ın sözcüsü Maddison Stone yaptığı açıklamada, Thompson’ın hayatındaki bu yeni bölüme başladığı cuma gecesi oğullarının evliliğine katılmaktan ve kutlamaktan heyecan duyduğunu söyleyerek, “Thompson ailesi, yeni damatlarını ailelerine kabul etmekten dolayı çok mutlular” dedi.

EŞCİNSEL EVLİLİĞİ DESTEKLEYENLER ARTIYOR

Thompson’ın oğlu da, NBC News’e yaptığı açıklamada babasının, “hayatının aşkıyla evlendiği gün” düğüne katıldığını doğruladı.

Oylanan yasa, evliliğin sadece bir erkek ve bir kadın arasında olduğu federal tanımını yürürlükten kaldırıyor ve evli eşcinsel çiftler için federal koruma sağlıyor.

Her zamankinden daha fazla Amerikalı, eşcinsel evliliği destekliyor. Geçen ay yayınlanan bir Gallup anketine göre, ABD sakinlerinin %71 gibi bir çoğunluğu, aynı cinsiyetten çiftler arasındaki evliliklerin yasalarca tanınması gerektiğine inanıyor.

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