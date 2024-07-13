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Esentepe Plaj Hentbol Turnuvası başladı

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Çatalköy Esentepe Belediyesi ile KKTC Hentbol Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Esentepe Plaj Hentbol Turnuvası, 13-14 Temmuz tarihleri arasında Esentepe Halk Plajı'nda gerçekleşiyor.
Esentepe Plaj Hentbol Turnuvası başladı

Bu yıl geniş bir katılımla gerçekleşen turnuvada toplam 208 sporcu yer alıyor. İki gün boyunca günde 40 maçın oynanacağı turnuva, sporcular ve hentbol severler için büyük bir heyecan kaynağı oldu.

Başkan Ceyhun Kırok, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, sporun ve bu tür etkinliklerin toplum için önemine vurgu yaparak, bu tür organizasyonların devamlılığını sağlamak adına belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Turnuva boyunca sporcularla bire bir ilgilenen Başkan Kırok, gençlerin sporla iç içe olmasının gerekliliğini ve sağladığı faydaları dile getirdi.

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan ise plaj hentbolu hakkında bilgiler vererek, bu sporun yaygınlaşması ve daha fazla kişi tarafından ilgi görmesi için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti. Arıkan, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Belediye Başkanı Ceyhun Kırok'a teşekkür ederek, desteklerinin hentbol sporunun gelişimi için büyük bir katkı sağladığını söyledi.

Turnuvanın, sporcuların yeteneklerini sergileme fırsatı bulacağı ve hentbolun tanıtımına önemli katkılar sağlayacağı belirtiliyor. Spor severler, iki gün boyunca Esentepe Halk Plajı'nda heyecan dolu maçlara tanıklık edecek.

 

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