  • BIST 105.520
  • Altın 379,423
  • Dolar 6,8125
  • Euro 7,5605
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Eski Malezya Başbakanı’nın İsrailli firmadan casus yazılım aldığı iddia edildi

» »
Eski Malezya Başbakanı’nın İsrailli firmadan casus yazılım aldığı iddia edildi
Eski Malezya Başbakanı’nın İsrailli firmadan casus yazılım aldığı iddia edildi

İsrailli internet sitesi Calcalist’te yer alan habere göre eski Başbakan Necip Rezak, Malezyaistihbaratı tarafından kullanılmak üzere satın alınan casus yazılım sistemini, Senpai isimli İsrailli yazılım firmasından temin etti.

Malezya’nın İsrail ile resmi ilişkileri bulunmaması nedeniyle takip ve dinleme sistemi ihalesinin, Güney Kıbrıs Rum kesimi merkezli bir paravan şirket üzerinden yapıldığı haberde iddia edildi.

Necip’in bu sistemi kullanarak Malezya’daki muhalif parti ve isimlerin faaliyetlerine dair veri topladığı öne sürüldü.

İsrailli firma ile Nisan 2018’de imzalandığı iddia edilen ihale sözleşmesi için firmaya 1,5 milyon dolar ödendiği belirtildi.

Eski Başbakan iddiaları yalanladı

İddialara ilişkin sosyal medya hesabında yazılı açıklamada bulunan eski Başbakan Necip, bu meselenin İçişleri Bakanlığının yetkisinde olduğunu belirterek “İlgili bakanlığa veya istihbarat teşkilatına hangi yazılımı kullanacaklarını söylemek benim işim değildir.” dedi.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) Başkanı Azam Baki de “Komisyonumuz, istihbarat teşkilatının böyle bir firmayla iş birliği yaptığına dair bir tespitte bulunmamıştır.” şeklinde konuştu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong'da uygulanacak güvenlik yasasını kabul etti28 Mayıs 2020 Perşembe 14:52
  • Nissan İspanya'daki fabrikasını kapattı, Japon otomobil firmalarının üretimi %60 düştü28 Mayıs 2020 Perşembe 14:46
  • Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong'da Uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası’nı Kabul Etti28 Mayıs 2020 Perşembe 11:50
  • Hong Kong'da ne oluyor: Çin'in protestoları yeniden başlatan ulusal güvenlik yasa teklifi ne içeriyor?27 Mayıs 2020 Çarşamba 21:03
  • Güney Kore'de yaklaşık iki ay sonra sonra günlük yeni koronavirüs vakası arttı27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:57
  • Yeni Zelanda'da Kaybolan Yürüyüşçüler 18 Gün Sonra Bulundu27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:07
  • Rusya Devlet Başkanı Putin: Covid-19 zirve noktasını geçti, askeri tören 24 Haziran'da26 Mayıs 2020 Salı 18:09
  • Japonya'dan dev turizm hamlesi: Turistler yüzde elli daha az ödeyecek26 Mayıs 2020 Salı 17:42
  • ‘Kumarhaneler Kralı’ 98 yaşında öldü.17 çocuğunun olduğu tahmin ediliyor26 Mayıs 2020 Salı 16:09
  • Hong Kong'un lideri Çin'in "ulusal güvenlik yasasını" savundu26 Mayıs 2020 Salı 11:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti