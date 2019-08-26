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Eski Porno yıldızı BBC'ye konuştu: Sektör tamamen kadın sömürüsü üzerine kurulu

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Eski Porno yıldızı BBC'ye konuştu: Sektör tamamen kadın sömürüsü üzerine kurulu
Eski Porno yıldızı BBC'ye konuştu: Sektör tamamen kadın sömürüsü üzerine kurulu

Geçen hafta 'Porno sektöründeki kariyerim boyunca sadece 12 bin dolar kazandım' sözleriyle gündeme gelen eski porno yıldızı Mia Khalifa BBC'nin HARDtalk programının konuğu oldu ve milyarlarca dolarlık porno sektörünün kadınları sömürmeye yönelik bir sistemle çalıştığını söyledi.

Khalifa, artık sektörde yer almasa da hâlâ porno sitelerinin en popüler yıldızlarından birisi olmasına karşın, kariyeri boyunca sadece 12.000 dolarlık bir gelir elde edebilmesinin en önemli nedeninin kendisine imzalatılan kontratta yer alan şartlar olduğunu söyledi.

"İşler böyle yürüyor. Bu sadece benim başıma gelmiş bir şey değil. Herkesinkinden çok daha kötü bir kontrat imzalamış değilim. Herkes aynı kontratları imzalıyor… Kontratınızı imzalarken şirketin başkanı, CEO'su karşınıza oturup kontrat şartlarını okumanızı bekliyor. O sırada o kadar gergin oluyorsunuz ki okuduğunuz hiçbir şeyi anlayamıyorsunuz."

tr.png Mia Khalifa, HARDtalk programında Stephen Sackur'un sorularını yanıtladı.

Türbanlı  porno filmi ve IŞİD tehdidi

Khalifa, IŞİD destekçileri tarafından tehdit edilmesine de neden olan türbanla yer aldığı porno film hakkında da konuştu ve yapımcılık şirketinin kendisini o sahnede baskı yoluyla oynattığını ifade etti.

2014 yılında kendisine bir filmde türbanla  yer alacağının söylendiğini ifade eden Khalifa, "'Beni öldürteceksiniz' dedim… Bana güldüler" dedi.

 

Aldığı karşılığın üzerine bir şey söyleyemediğini ifade eden Khalifa, istemeden de olsa kendisini o sahnede oynamak zorunda hissettiğini belirtti.

Söz konusu filmin ardından IŞİD Mia Khalifa'yı ölümle tehdit eden bir propaganda videosu yayınlamıştı.

Khalifa, filmin çekimlerinden sonraki gün tepkilerin büyüyeceğini öngöremediğini söyledi ve "Ancak film piyasaya sürüldükten sonra tüm dünyam başıma yıkıldı. O zamana kadar porno filmlerde oynamamın sorun olmayacağını düşünüyordum. Kimsenin öğrenmeyeceğini düşünüyordum. Milyonlarca kız seks yaparken videolarını kaydediyor. Kimsenin hiçbir şeyden haberi olmuyor. Kimse görünce o kızları tanımıyor" diye konuştu.

Filmin piyasaya sürülmesinden bir ay sonra birlikte çalıştığı yapım şirketinin yöneticilerini bir toplantıya çağırdığını anlatan Khalifa, istifa mektubun verdiğini söyledi ve karşılığında şirket yöneticilerinin 'Abartıyorsun, hayatın tehlikede değil' yanıtını aldığını belirtti.

Porno sektöründe yaşananları anlatmaya karar vermesinden sonra çok sayıda destek mesajı aldığını söyleyen Khalifa, birçok kadının benzer zorluklar yaşadığını ve onlar adına yapım şirketlerinin oluşturduğu sistemin değişmesi için çalışmalara devam edeceğini ifade etti.

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