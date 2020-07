Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ve beraberindeki heyet dün Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş’ı ziyaret ederek gündemdeki sorunları ele aldı.

DP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre ziyarette Ataoğlu ve Denktaş, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan esnafın, istek, öneri ve taleplerini dinledi.

Uygulanan kısıtlamaların kalkmasıyla başlayan açılımlarla birlikte esnafın zor günler geçirdiğini kaydeden Oda Genel Koordinatörü Tulga, hükümetin aldığı kararlarda hiçbir şekilde masada yerlerinin ve açıklanan paketlerde hiçbir paylarının olmadığını ifade etti.

Ekonomik Kurul ve Ekonomik Platform konusuna değinen Tulga, toplantı ve kararların alınmasından sonra kendilerinin çağrıldığını, adeta ötekileştirildiklerini ve dışlandıklarını savundu.

Alınan kararların kendilerini ifade etmediğini açıklayan Tulga, “2’nci paketin açıklanmasından sonra yollara çıktık, tam 1 aydır yollardayız” dedi.

Tulga, “Hükümet yüzünü bize dön” sloganıyla oluşturdukları kitlesel eylemin, Girne’den Lefkoşa’ya yürüme eylemi ve Başbakanlık önündeki çadır eyleminin detaylarını Ataoğlu ve Denktaş ile paylaştı.

Eylem sonrası hükümetin kendileriyle görüştüğünü söyleyen Tulga, “Artık çağrılmaya başlandık, masada bizimde bir yerimiz var” diyerek görüşmelerdeki detayları paylaştı.

“HÜKÜMET BİR KARAR ALIYOR AKABİNDE FARKLI BİR KARAR ALIYOR”

Esnaf heyetiyle görüşmesinde konuşan DP Genel Başkanı Ataoğlu, "Hükümetin yaptığı açıklamalara baktığımızda bir karar alıyor, akabinde farklı bir karar alıyor, tek bir karar üzerinde de yürüyemediklerini her zamanki gibi görüyoruz. Hükümet karar alırken zorlandığını birçok kez gördük” dedi.

Çadır eylemine değinen Ataoğlu, oluşturulan kurullarda esnafın sesinin hiç olmadığını, pandemi süresi boyunca hükümetin partilerin çağrılarını da dinlemediğini, sonucunda da bu sıkıntılı günlere gelindiğini dile getirdi.

Hükümetin tutarsız kararları yüzünden esnafın zor durumda olduğunu ifade eden Ataoğlu, esnafın her zaman yanında olduklarını belirtti.

“2022 ORTALARINA KADAR…”

DP Milletvekili Serdar Denktaş da, bu günlerin iyi günler olduğunu belirterek, 2022 ortalarına kadar bırakılan noktaya gelinmeyeceğini ifade etti. Denktaş, “Kısa zamanda atlatabileceğimiz bu sorunları hükümetin aldığını farklı kararlarla uzattık” açıklamasını yaptı.

Yaşanan bu süreci halkın yine kendi özverisiyle atlatacağını dile getiren Denktaş, şunları kaydetti:

“Bu hastalıkla yaşamaya alışmamız lazım, tek yapılması gereken bir pandemi merkezinin yapılmasıdır. Bu şekilde devam ederse hastalık korkarak söylüyorum ki yayılacaktır. İki karar üretilecek, ya kapalı kalacağız ama devlet halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak ki mümkün değil. Ya da her bölgeye bir merkez kurularak, tedbirlerimizi alıp açılacağız.”