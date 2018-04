ESTİ NESİM-İ NEV-BAHAR, AÇILDI GÜLLER SUBH DEM…

Divan şairi Nefi’nin unutulmaz eserlerinden Bahar kasidesi başlıktaki dizelerle başlar…”İlkbahar rüzgarı esti,sabah gülleri açıldı “diyerek…Bahar geldi işte yeniden; cemreler düştü ,bence baharın en güzel ayı olan Nisan’a da girdik... Bu yazıyı yazdığım çalışma odamın penceresinden masmavi Akdeniz’le buluşan yeşilliklerin arasından bana gülümseyen sapsarı papatyaları da görüyorum…

Güneş artık yüzünü daha çok gösteriyor. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarımda baharın geldiğini İstanbul’daki Kadıköy İskelesinde daha çok adalardan topladıkları demet ,demet mimozaları satan roman kızlarının ortaya çıkmasından da anlardık.Bahar,İstanbul Boğaziçi’ne geldiğini ise erguvanlarla geldiğini müjdelerdi..Bunların yanı sıra da doyumsuz renkleriyle begonviller…

Begonvil çiçeğine Kıbrıs ta cemile deniyor…Nereden kaynaklandığını bilmiyorum ama cemile de çok hoş bir isim ve Türkçe..Bu çiçekle ilgili hoş da bir anım var..Sanırım 1990 yılı olmalı Kıbrıslı Türk ünlü İşadamı sayın Asil Nadir Türkiye de de büyük yatırımlar yapıyor. Bunlardan biri de daha sonra bir dünya markası olacak olan Vestel…Açılış ve tanıtım için Türkiye’nin hala “Halkla İlişkiler” konusunda kurucu ve efsane ismi olan sevgili Betül Mardin ‘in ajansı ilgileniyor…

Bana sayın Mardin ,Antalya Shereton un açılışında anlatmıştı bu anısını…Çalışmalar sürerken bir ara telefonla ulaştığı-tabii o zaman iletişim bu kadar kolay değil ,faks bile bir lüks.Asil Nadir zaten çok yoğun..- Asil Nadir’ e “özel bir isteği olup olmadığını” soruyor Mardin …”Asil Nadir ‘de “Cemileler çok olsun ..”diyor…Telefon kapanıyor ama Betül Hanımı alıyor bir düşünce Cemile ne ki?Acaba hostes ve görevlilerin adı mı Cemile olacak? Bir başka mesajı mı var ?... vb derken .Sanırım o zaman Nadir Grubunda görevli şimdi Merit Lefkoşa Hotel’in çok başarılı Genel Müdürü sevgili Mine Gürses’e ulaşıyor…Ona soruyor.Mine tabii İstanbul kızı ama Kıbrıs’ a gelin gelmiş..Her iki kültüre de vakıf..”El cevap:”Begonvil Betül hanım. Begonvil e cemile derler Kıbrıslılar… Asil bey de çok sever...”Derin bir oh çekmiştim “ demişti sayın Mardin… Selam olsun.

Bahar yazısı bizi nerelere getirdi!!! Orta okul üçüncü sınıfta şiir okuma yarışması için beni yönlendiren çok erken kaybettiğimiz unutulmaz Türkçe hocam Nedime Ersan,bana “Güneyde Bahar” diye bir şiiri getirmişti..Ben o güne kadar hiç Akdeniz’i ,Güneyi görmemiştim ama “bir başka bahardır güney de bahar” dizeleri ile başlayan bu şiir de bana birincilik ödülünü getirmişti…

Nereden bilebilirdim ki Kıbrıs’ taki görevinden sonra yeni atandığı okulumuzda bize kitap okuma ve edebiyat sevgisi aşılayan sevgili hocamızdan yıllar, yıllar sonra ben de bu güneşin en güzel doğduğu, Akdeniz’ in bu en güzel adasında yaşayacağımı ve sevgili hocamı anacağımı… İşte ben de nisan ın ikinci gününde içimize umut ve sevgi dolsun diye derlediğim en güzel bahar şiirlerinden bir “demet” i sizlere sunmak istedim :

Çömeldim bakıyorum toprağa

otlara bakıyorum

böceklere bakıyorum

mavi mavi çiçek açmış onlara bakıyorum

sen bahar toprağı gibisin sevgilim

sana bakıyorum

***

Sırtüstü uzandım görüyorum gökyüzünü

ağacın dallarını görüyorum

uçan leylekleri görüyorum

göz açık rüya görüyorum

sen bahar mevsiminin gökyüzü gibisin

seni görüyorum

***

Gece kırda ateş yaktım ateşe dokunuyorum

suya dokunuyorum

kumaşa dokunuyorum

gümüşe dokunuyorum

sen yıldızlar altında yakılan ateş gibisin

sana dokunuyorum

***

İnsanların içindeyim seviyorum insanları

hareketi seviyorum

düşünceyi seviyorum

kavgamı seviyorum

sen bahar içinde bir insansın sevgilim

seni seviyorum

Nâzım Hikmet





Bahar mıdır?

Hayatta kalabilmek için bir ömür veriyoruz.

Bir ömür karşılığı, bir ömür yani.

Ne saçma…

Bahar mıdır bizi bu hale getiren? Galiba.

Ben her bahar aşık olmam ama

Her bahar gitmek isterim.

Gittiğim olmadı hiç,

Ama olsun… İstemek de güzel…

Can Yücel



Bahar gelme üstüme

Bahar, yalvarırım çek git işine!

Salma üstüme çiçeklerini,

…aklımı çelme!

Her sabah çimenlerin çiyden ürpererek

uyanıyor bahçemde sonra güneşle oynaşıp

tütsülenmiş gibi buğulanıyor.

Ne zaman sokağa çıksam badem ağaçları

salkım saçak çiçek…

Kavaklar kıpır kıpır, ıslık ıslığa meltem…

Kırda dayanılmaz bir kekik kokusu,

toprakta türlü çeşit börtü böcek…

Yapma bunu bana bahar,

Böyle üstüme gelme…

Zaten damarlarıma zor zaptediyorum kanımı…

Çoktan cemreler düşmüş beynime, yüreğime…

Kalbimin buzları erimiş.

Göğüs kafesimde ne idüğü belirsiz bir kıpırtıyla

geziyorum nicedir…

Bir de sen çıldırtma beni…

Can Dündar



Bahar Sarhoşluğu

İki sevgilinin gülüşüne benzer

Bir nisan havası değil mi esen?

Zincirlere, kelepçelere inat,

Kanatlarımı açmak zamanıdır;

Allahaısmarladık kaldırımlar.

Giyenler düşünsün dar elbiseyi;

Ölçülü sözü, hesaplı adımı

Ben kurtuldum kafeste kuş olmaktan;

Saltanat sürer gibi uçuyorum,

Erik ağacı gelin olduğu gün.

Cahit Sıtkı Tarancı

***



İlkbahar

Yüzümü bulutlara kaldırıp

Dua eder gibi mırıldanıyorum

Kuşlarla, otlarla yıkanıyorum

Rüzgârla, ilkbaharla

Güneş gözkapaklarımı ısıtıyor

Ah! Güvenilmez ilkbahar güneşi

Rüyada mıyım, gerçek mi bu

Hem var gibiyim, hem yok gibi

Bir güney kentinde, bir kıyı kahvesinde

Başakların sonsuz salınışı

Burada, kendimle baş başa

Ömrümü böylece tamamlayabilirim

Bir kuşu dilinden hiç öpmedim

Belki bir gün öpebilirim

Belki bir gün rüzgâr olurum ben de

Eserim başakların üzerinden

Kalbim bir yaz gününe karışsın isterim

Bir kuş cıvıltısında doğmak için yeniden

Ataol Behramoğlu



Baharın İlk Sabahları

Tüyden hafif olurum böyle sabahlar

Karşı damda bir güneş parçası

İçimde kuş cıvıltıları şarkılar;

Bağıra çağıra düşerim yollara;

Döner döner durur başım havalarda.

***

Sanırım ki günler hep güzel gidecek;

Her sabah böyle bahar;

Ne iş güç gelir aklıma ne yoksulluğum.

Derim ki: “Sıkıntılar duradursun!”

Şairliğimle yetinir

Avunurum.

Orhan Veli Kanık

BAHAR GELİNCE

Bahar deyince Candan Erçetin in o unutulmaz şarkısı “Bahar Gelince “ yi de hatırlamamak olmaz..Selam olsun..

“Sen bana müjde misin umut musun sevgili

Kim demiş geçti mevsim ufukta göründü kar

Bu kaçıncı bahar sakın sorma sevgilim

Benim yorgun gönlümde aşkının telaşı var

Bu kaçıncı bahar sakın sorma sevgili

Benim olgun gönlümde aşkının telaşı var

Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum

Yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar

Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var

Tabii ki ben böyle olduğum için bahar

Çünkü sana değdiğinden beri ellerim

Bütün kış dallarında tomurcuklar var

Sen bana vaat misin lütuf musun sevgili

Kim ne derse desin al beni sinene sar

Yaşanmış baharları unut gitsin sevgili

Benim gönül ülkemde bir tek senin aşkın var

Yaşanmış baharları unut gitsin sevgili

Benim yorgun gönlümde bir tek senin aşkın var

Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum

Yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar

Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var

Tabi ki ben böyle olduğum için bahar

Çünkü sana değdiğinden beri ellerim

Bütün kış dallarında tomurcuklar var.”

TECRÜBE

Gençlik aşkı nisan da yağan kara benzer…

Sonra güneş çıkar…

Bir Fimden..

DEDİ Kİ

Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama

baharın gelişini önleyemezsiniz .

Pablo Neruda