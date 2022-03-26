  • BIST 2.175,51
  • Altın 933.473
  • Dolar 14.8296
  • Euro 16.2819
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Etiyopya'nın Amhara eyaletinde 11 milyon kişi gıda yardımı bekliyor

» »
Etiyopya'nın Amhara eyaletinde 11 milyon kişi gıda yardımı bekliyor
Etiyopya'nın Amhara eyaletinde 11 milyon kişi gıda yardımı bekliyor

Devlet Bakanı Selamawit Kassa, basına yaptığı açıklamada, ülkedeki insani kriz ile ilgili bilgi verdi.

Hükümet güçleriyle isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasındaki savaşın etkilerinin devam ettiğini belirten Kassa, sadece Amhara eyaletinde 11 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Kassa, çatışmalar nedeniyle Amhara'da 1,4 milyon, Afar'da ise 1,3 milyon kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı bilgisini paylaştı.

Etiyopya'daki kuraklığın etkilerine de değinen Kassa, kuraklığın özellikle Oromiya ve Somali bölgelerini etkisi altına aldığını kaydetti.

Etiyopya hükümeti, Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının hızlanması için dün tek taraflı ateşkes ilan etti.

Etiyopya'da ordu ve isyancı TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar büyük bir insani krize yol açtı.

Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Afrika, Ukrayna sınırındaki ayrımcılığa tepki gösterdi02 Mart 2022 Çarşamba 12:21
  • Libya'da TM'nin Başağa Kabinesine Güvenoyu Verme Eğilimi Ülkeyi Tehlikeli Bir Aşamaya Götürüyor01 Mart 2022 Salı 18:29
  • BM: Somali'de 4,3 milyon kişi kuraklıktan etkilendi26 Şubat 2022 Cumartesi 16:21
  • Mali'de Fransız Askerlerin Ülkeden Çekilmesi Kararı Sevinçle Karşılandı20 Şubat 2022 Pazar 10:55
  • Başörtüsü Takıp, Makyaj Yapan Uyuşturucu Kaçakçıları Yakalandı19 Şubat 2022 Cumartesi 13:41
  • DSÖ, Afrika'da mRNA teknolojili aşı üretim merkezleri kurulacağını açıkladı18 Şubat 2022 Cuma 15:02
  • Dubai’ye kaçan üç kadın erkek çıktı18 Şubat 2022 Cuma 12:45
  • Tunus'ta Hakimlerden Bir Günlük İş Bırakma Eylemi17 Şubat 2022 Perşembe 18:42
  • Libya, 17 Şubat Devrimi’nin 11’inci Yılına Ülkedeki Siyasi Krizlerin Gölgesinde Girdi17 Şubat 2022 Perşembe 18:16
  • Zimbabve, Salgının Başından Bu Yana Kapalı Olan Kara Sınırlarını Açtı16 Şubat 2022 Çarşamba 19:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti