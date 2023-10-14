EURO 2024 eleme heyecanı TRT’de yaşanacak

EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok büyük bir adım attı. Grupta liderliğe yükselen A Milli Futbol Takımı, yarın akşam oynanacak maçta Letonya'yı yenerse şampiyonaya bilet hakkı elde edecek.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - Letonya müsabakası, 15 Ekim Pazar günü saat 21.45'te canlı yayınla TRT 1 ve TRT Radyo 1’de futbolseverlerle buluşacak.
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