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EURO 2024: Ne zaman başlıyor?

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ya da bilinen adıyla UEFA EURO 2024 için geri sayım sürüyor.
EURO 2024: Ne zaman başlıyor?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ya da bilinen adıyla UEFA EURO 2024 için geri sayım sürüyor.

14 Haziran’da başlayacak ve bir ay sürecek turnuva ile ilgili merak edilenleri derledik.

EURO 2024’ün ev sahibi kim ve ne zaman başlıyor?

UEFA, turnuvaya ev sahipliği yapmak için yarışan Türkiye ile Almanya arasındaki tercihini Eylül 2018 tarihinde Almanya’dan yana kullandı.

Batı Almanya, EURO 1988’i düzenlemişti. EURO 2024, Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesinin ardından ülkede düzenlenecek ilk Avrupa Futbol Şampiyonası olacak.

Almanya ayrıca son olarak 2006 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmıştı.

 

Turnuva A Grubu’ndaki ev sahibi Almanya’nın 14 Haziran’da TSİ 22.00’de İskoçya ile Münih kentinde oynayacağı maç ile başlayacak.

Grup aşaması 26 Haziran'a kadar sürecek. Son 16 turu ise 29 Haziran'da başlayacak.

Avrupa futbolunun en büyüğünü belirleyecek final maçı ise 14 Temmuz’da başkent Berlin’de oynanacak.

Hangi ülkeler mücadele ediyor?

EURO 2024’te altı grupta toplam 24 takım yarışıyor. Her grupta dört ülke yer alıyor.

Türkiye de turnuvada mücadele edecek takımlar arasında.

Gruplar ve ülkeler şöyle:

  • A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre
  • B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk
  • C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere
  • D Grubu: Polonya, Hollanda, Avusturya, Fransa
  • E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna
  • F Grubu: Türkiye, Gürcistan, Portekiz, Çek Cumhuriyeti

Format nasıl?

Altı grupta her takım birbiriyle birer maç oynayacak.

Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar bir üst tura yükselecek. En iyi dereceyi elde eden dört takım da son 16 turunda yer alacak.

Bu turda başarılı olan 8 ülke çeyrek finale yükselecek. Ardından da yarı final ve final maçları oynanacak.

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