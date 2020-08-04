Ev kiralarına yapılacak zam oranları belli oldu

Temmuz ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kiralara yapılacak zam oranı belli oldu. Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanlar üzerinden kontrat yapacak.

Temmuz ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Temmuz ayında enflasyon yüzde 11.76 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 11.51 rakamı ortaya çıktı.

Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 11.51 oldu. Kiraya göre artış oranları örnek olarak şöyle: