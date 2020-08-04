Ev kiralarına yapılacak zam oranları belli oldu

Temmuz ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kiralara yapılacak zam oranı belli oldu. Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanlar üzerinden kontrat yapacak.
Temmuz ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Temmuz ayında enflasyon yüzde 11.76 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 11.51 rakamı ortaya çıktı.
Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 11.51 oldu. Kiraya göre artış oranları örnek olarak şöyle:
- Eski kira: 1000 lira
Yeni kira: 1115 lira
- Eski kira: 1100 lira
Yeni kira: 1226 lira
- Eski kira: 1200 lira
Yeni kira: 1338 lira
- Eski kira: 1300 lira
Yeni kira: 1449 lira
- Eski kira: 1400 lira
Yeni kira: 1561 lira
- Eski kira: 1500 lira
Yeni kira: 1672 lira
- Eski kira: 1600 lira
Yeni kira: 1784 lira
- Eski kira: 1700 lira
Yeni kira: 1895 lira
- Eski kira: 1800 lira
Yeni kira: 2007 lira
- Eski kira: 1900 lira
Yeni kira: 2118 lira
- Eski kira: 2000 lira
Yeni kira: 2230 lira
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