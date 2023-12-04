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Evdeki bütün altınları çaldı!

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Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde M.G.’ye ait yatak odası içerisinde bulunan elbise dolabında muhafaza edilen altınları çalan S.A mahkemeye çıkarıldı.
Evdeki bütün altınları çaldı!

Polis memuru Murat Ergün mahkemede olguları aktardı.

Polis, 2023 yılı Ekim-Aralık ayları arasında Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde M.G.’ye ait yatak odası içerisinde bulunan elbise dolabında muhafaza edilen 5 adet altın kolye, 6 adet altın bilezik, 5 adet çeyrek altın, 7 adet altın kolye ucu, 3 adet altın çocuk küpesi, 9 adet altın yüzük, bir adet 22 ayar altın kadın kol saatinin çalındığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının Ekim ve Kasım aylarında M.G.’ye ait ikametgahta kaldığını belirlediklerini ifade etti.

Polis, ayrıca altınların bulunduğu odaya sadece zanlının girdiğini de tespit ettiklerini açıkladı. Polis memuru, zanlının 3 Aralık tarihinde tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini açıkladı.

Polis memuru, aranan emareler, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Polisin ardından söz alan zanlı ise altınları çalmadığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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