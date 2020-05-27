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Everest'in Yüksekliğini Ölçecek Çin Ekibi Zirveye Ulaştı

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Everest'in Yüksekliğini Ölçecek Çin Ekibi Zirveye Ulaştı
Everest'in Yüksekliğini Ölçecek Çin Ekibi Zirveye Ulaştı

Dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'nın yüksekliğini hassas şekilde ölçmek üzere 7 Mayıs'ta yola çıkan Çin keşif ekibinin zirveye ulaştığı bildirildi.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'daki habere göre, Doğal Kaynaklar Bakanlığından ölçüm uzmanları ile profesyonel dağcılardan oluşan 30 kişilik grup, Nepal-Çin sınırındaki dağın Çin tarafındaki ana kamptan başladıkları zirve yolculuğunu tamamladı.

Ekibin, zirvede uydulardan gelen Küresel Konumlama Sistemi (GPS) sinyalleri ile yerde özgül ağırlık ölçen gravimetre gibi alet ve cihazlar yardımıyla dağın en yüksek noktasındaki yüksekliğin hassas ölçümünü yapmaya çalışacağı belirtildi.

Ayrıca ekibin, doğal kaynakları tespit etmeye yönelik deney ve tarama çalışmaları yapacağı kaydedildi.

ÖNCEDEN İKİ KERE İRTİFA ÖLÇÜMÜ YAPILMIŞTI

Çin, daha önce 1975 ve 2005'te zirvenin hassas irtifa ölçümünü yapmak için Everest'e keşif grupları yollamıştı.

O dönemde dağın yüksekliği sırasıyla 8 bin 848 metre 13 santim ve 8 bin 844 metre 43 santim ölçülmüştü.

Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 12 Mart'ta Everest Dağı'na kendi sınırından yapılan tırmanışları durdurduğunu duyurmuştu.

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