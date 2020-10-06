Evinde tabanca bulundu!

Yiğitler’de evinde yapılan aramada tabanca bulunan zanlı

Mehmet Göktepe tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı



Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Memuru Mehmet Bayır, olguları

aktardı. Polis, zanlı Mehmet Göktepe’nin Yiğitler’de mahkeme emriyle evinde

yapılan aramada yatak odasındaki elbise dolabında 7.65 milimetre çapında

tabanca, 148 addet 9 milimetre çapında, 13 adet 7,65 çapında canlı mermi

bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının ayni gün tutuklandığını ve gönüllü ifade

verip 2005 ile 2006 tarihleri arasında Astsubay olduğu dönemde helikopterle

Ankara’ya gittiğinde bir arkadaşının tabancayı hediye ettiğini beyan ettiğini

söyledi. Polis soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının yapmış olduğu

beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturma maksatlı 2

gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının

soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.