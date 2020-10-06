Evinde tabanca bulundu!

Yiğitler’de evinde yapılan aramada tabanca bulunan zanlı
Mehmet Göktepe tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Detay Özel- Evrim Kamalı
Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Memuru Mehmet Bayır, olguları
aktardı. Polis, zanlı Mehmet Göktepe’nin Yiğitler’de mahkeme emriyle evinde
yapılan aramada yatak odasındaki elbise dolabında 7.65 milimetre çapında
tabanca, 148 addet 9 milimetre çapında, 13 adet 7,65 çapında canlı mermi
bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının ayni gün tutuklandığını ve gönüllü ifade
verip 2005 ile 2006 tarihleri arasında Astsubay olduğu dönemde helikopterle
Ankara’ya gittiğinde bir arkadaşının tabancayı hediye ettiğini beyan ettiğini
söyledi. Polis soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının yapmış olduğu
beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturma maksatlı 2
gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının
soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
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