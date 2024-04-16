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Evlerinde uyuşturucu satarken yakalandılar...

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Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan Y.E.A ile H.A yeniden mahkemeye çıkarıldı. Narkotik Şubede görevli polis memuru Serkan Sakallı mahkemede olguları aktardı.
Evlerinde uyuşturucu satarken yakalandılar...

Polis, 1 Nisan 2024 tarihinde zanlıların Lefkoşa Hamitköy’deki evlerinde uyuşturucu satışı yaptıklarına dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, söz konusu adrese gittiklerini, zanlıların evde tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlıların üzerinde yapılan aramada H.A'nın bel çantasında bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

Polis, zanlı Y.E.A'nın üzerinde ise satışa hazır 14 ayrı pakete sarılı 12 gram hintkeneviri ve bir adet hassas terazi ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucu maddeyi 30 Mart 2024 tarihinde aranan bir şahıstan 15 gram olarak 10 bin TL’ye aldığını söylediğini açıkladı.

Polis, zanlıların 3 kez mahkemeye çıkarılarak, haklarında toplam 14 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre zarfında 3 kişiden ifade temin edildiğini kaydetti. Polis,

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlı Y.E.A'nın aleyhine 15 gram hintkeneviri alma ve tasarruf, bir gram verme, H.A aleyhine ise bir gram hintkeneviri alma ve tasarruf suçlarından dava getirildiğini söyledi. Polis, her iki zanlının da aleyhlerine getirilen davaları kabul etmediğini belirtti. Polis, zanlı Y.E.A'nın sabıkası olmadığını, H.A'nın ise sabıkası olmadığını ancak 8 ay önce 19 gram kokain alma, 3 gram kokain verme ve 101 gram hintkeneviri alma ve tasarruf suçlarından tutuklandığını ve yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldığını söyledi.

Polis, her iki zanlının da uyuşturucu verme suçunu işlemesinden dolayı denetimli serbestlikten de yararlanamayacağını, Y.E.A'nın çalışma izni süresinin 1 Nisan 2024 tarihinde bittiğini, H.A'nın ise teminat şartı gereği yurt dışına çıkış yasağı şartı kapsamında ülkede bulunduğunu ifade etti. Polis, zanlıların davalarında hazır olması için 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

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