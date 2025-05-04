  • BIST 9167.58
  • Altın 4016.841
  • Dolar 38.5383
  • Euro 43.6193
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASigara Ömrünüzden 20 Yıl Çalıyor!

Eylem: Tüm baskı ve tehditlere rağmen direnmeye devam edeceğiz!

» »
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, düşünce ve ifade özgürlüğünün Anayasal bir hak olduğunu belirterek, yasalara aykırı uygulamalara karşı durduklarını vurguladı.
Eylem: Tüm baskı ve tehditlere rağmen direnmeye devam edeceğiz!

"Düşünce, ifade ve eylem yapma özgürlüğü Anayasal bir haktır. Anayasanın, yasaların, demokratik ilkelerin yok sayılması kabul edilemezdir. Yasa dışı tutuklamalar kabul edilemezdir.

Kendi ülkemizde, bağımsız, özgür bir yaşam, özgür irademiz için, laik eğitim, laik yaşam biçimimiz, değerlerimiz, çocuklarımız, geleceğimiz için, kirli işlere bulaşıp nemalanan, senaryolarla üstünü örtmeye çalışan tüm suçluların hesap vereceği temiz bir toplum için, dayatmalara boyun eğen omurgasızlara, tüm baskı ve tehditlere rağmen kararlılıkla direnmeye ve her türlü mücadeleye devam edeceğiz"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • KKTC'nin kumar, fuhuş ve mafya alanına dönüşmesini sağlayanlar Yüce Divan’da yargılanmalı"02 Mayıs 2025 Cuma 14:34
  • Yavru Külliye Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor02 Mayıs 2025 Cuma 13:45
  • Merit Çocuk Şenliği’nde 750 çocuk eğlendi02 Mayıs 2025 Cuma 12:55
  • Hekimler Sendikası açıkladı... Bakanlar Kurulu'ndan olmayan GREVE de YASAK!02 Mayıs 2025 Cuma 12:41
  • Bıldır: Sol Partilerde Öncelikli Konu Sınıf Mücadelesi Olmalı02 Mayıs 2025 Cuma 12:35
  • BES örgütlü olduğu belediyelerde Genel Grev'de...Mitinge çağrı yaptı...02 Mayıs 2025 Cuma 11:08
  • DAÜ-SEN'den Rektörlük Önünde Protesto: Maaş Kesintilerine ve Gecikmelere Tepki02 Mayıs 2025 Cuma 10:51
  • Bakanlar Kurulu'ndan limanlardaki, Ercan'daki ve hastanelerdeki grevleri erteleme kararı02 Mayıs 2025 Cuma 10:27
  • Kuzey Kıbrıs'tan Hollanda'ya: Silahlı saldırıda 'Falyalı' izi02 Mayıs 2025 Cuma 10:08
  • Birkan Uzun anısına yürüyüş düzenlenecek02 Mayıs 2025 Cuma 10:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti