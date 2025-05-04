Eylem: Tüm baskı ve tehditlere rağmen direnmeye devam edeceğiz!

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, düşünce ve ifade özgürlüğünün Anayasal bir hak olduğunu belirterek, yasalara aykırı uygulamalara karşı durduklarını vurguladı.

"Düşünce, ifade ve eylem yapma özgürlüğü Anayasal bir haktır. Anayasanın, yasaların, demokratik ilkelerin yok sayılması kabul edilemezdir. Yasa dışı tutuklamalar kabul edilemezdir.

Kendi ülkemizde, bağımsız, özgür bir yaşam, özgür irademiz için, laik eğitim, laik yaşam biçimimiz, değerlerimiz, çocuklarımız, geleceğimiz için, kirli işlere bulaşıp nemalanan, senaryolarla üstünü örtmeye çalışan tüm suçluların hesap vereceği temiz bir toplum için, dayatmalara boyun eğen omurgasızlara, tüm baskı ve tehditlere rağmen kararlılıkla direnmeye ve her türlü mücadeleye devam edeceğiz"