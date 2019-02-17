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Eylemler yayılıyor: Bu kez çukurlara kaktüs ektiler!

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Köstebek Yuvasına Dönen Yola Pahalı KAKTÜS Ektiler
Eylemler yayılıyor: Bu kez çukurlara kaktüs ektiler!

Gazimağusa'nın Paşaköy bölgesinde bazı vatandaşlar köstebek yuvası haline gelen Paşaköy-Lefkoşa karayoluna tepki amaçlı çiçek eken vatandaşlar arasına girerek, yaşanan soruna acil çözüm bulmalarını istedi.

Paşaköy (Beytullah ŞENGÜL) Vatandaşlar, karayoluna gerekli yatırımın yapılmadığı gerekçesi ile ilginç bir protestoya imza atanların arasına girdi.

Paşaköy-Lefkoşa karayolunda yağmurun da etkisiyle içi suyla dolan çukurlara çiçek eken vatandaşlar, yıllardır aynı sıkıntıyı yaşadıklarını anlattılar.

Paşaköyden, Akdoğana ve Lefkoşa'ya gidinceye kadar araçların yolda adeta sek sek oynadığını, yılda birçok defa kazalar meydana geldiğini belirten vatandaşlar "Madem bu yolu yapmayacaklar. Biz de buraya çiçek ekerek daha iyi bir görünüme kavuşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Karayollarının bakımsızlık nedeniyle köstebek yuvası haline geldi. Sürücüler araçlarının zarar görmemesi için çukurlardan kaçarken, bazen şerit ihlali yapmak zorunda kalıyor.

kaktus2.pngBu da kimi zaman kazalara neden olabiliyor. Paşaköy-Lefkoşa veya Akdoğan arasındaki 20 dakikalık yolun bazen 1 saate çıkıyor. Köy yolunu andıran şehirlerarası yolun bir an önce yapılması gerekiyor" dediler.

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