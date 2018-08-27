Facebook'tan Myanmar ordusu Başkomutanı'na yasak

Facebook, Myanmar ordusu başkomutanı da dahil bir dizi askeri yetkilinin sayfalarını kapattı.

Facebook, BM soruşturmacılarının Myanmarlı generallerin Arakanlı Müslümanlara yönelik insanlığa karşı suç, savaş suçları ve soykırım suçlamalarından UCM'de yargılanmasını istemesinin ardından Myanmarlı askeri yetkililere karşı harekete geçti.

ABD'li sosyal medya devinden apılan açıklamada "20 Myanmarlı kişi ve kurumun Facebook'taki sayfalarını yasaklıyoruz. Bunlar arasında Myanmar ordusu Başkomutanı Kıdemli General Min Aung Hlaing ve ordunun Myawady adlı televizyon kanalı ağı da var" dendi.

Bu kişilerin 'etnik ve dini gerilimleri daha fazla körüklemesini engellemek' adına bu adımları attığını vurgulayan Facebook, toplamda 18 Facebook hesabı, 1 Instagram hesabı ve yaklaşık 12 milyon kişinin takip ettiği 52 Facebook sayfasını kapattığını duyurdu.

BM RAPORUNDA FACEBOOK DA SUÇLANMIŞTI

Bm soruşturmacıları Myanmar'la ilgili raporunda Facebook'u 'nefret yaymayı amaçlayanlar için kullanışlı bir araç' olarak niteleyerek Myanmar'da işlenen suçlarda rol oynamakla suçlamıştı.

Raporda " Son aylarda bu konudaki çabalar gelişse de Facebook'un yanıtı yavaş ve etkisizdi" denmiş ve platformdan yapılan paylaşım ve mesajların 'gerçek dünyada ne kadar ayrımcılık ve şiddete yol açtığının' bağımsız şekilde soruşturulması çağrısında bulunulmuştu.