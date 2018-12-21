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Facebook'tan WhatsApp kullanıcıları için yeni kripto para

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Sosyal medya devi Facebook, mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcıları için yeni bir kripto para birimi tasarlıyor.
Facebook'tan WhatsApp kullanıcıları için yeni kripto para

Bloomberg'in aktardığına göre, kripto para uygulama içinde yapılan para transferleri için kullanılacak. Uygulama öncelikle Hindistan içerisindeki para havalesi piyasasına odaklanacak.

Bloomberg'in konuyla ilgili bilgi sahibi olan kişilerden edindiği bilgiye göre, para birimi, ‘sabit koin' (ABD dolarına sabitlenmiş döviz kuru değerindeki dijital para birimi) olarak geliştirilecek.

Facebook'un sözcüsü yaptığı açıklamada, ‘'Diğer şirketler gibi Facebook da blockchain teknolojisinin gücünü geliştirmek için yollar arıyor. Bu küçük yeni takımımız çok farklı uygulamalar deniyor. Şu anda paylaşabileceklerimiz bu kadar'' ifadelerini kullandı.

WhatsApp Hindistan'da 200 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Ülke havale ile para göndermede de liderliğini koruyor. Dünya Bankası'na göre 2017 yılında Hindistan'a 69 milyar dolar para transfer edildi.

Dünya genelinde 2.5 milyar kullanıcısı bulunan Facebook'un 40 milyar doların üzerinde yıllık geliri bulunuyor. Facebook sabit koin projesiyle böyle bir para birimini hayata geçiren ilk büyük şirket olacak.

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