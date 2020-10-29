  • BIST 1.127
  • Altın 498,428
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2078 test, 4 yeni vaka!

Faiz Sucuoğlu'ndan üyelere:“Baskıya maruz kalmadan hür iradenizle oy verin” çağrısı

» »
Faiz Sucuoğlu'ndan üyelere:“Baskıya maruz kalmadan hür iradenizle oy verin” çağrısı
Faiz Sucuoğlu'ndan üyelere:“Baskıya maruz kalmadan hür iradenizle oy verin” çağrısı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, katıldığı bir TV programında, 31 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek kurultaya dair konuştu

."2021 ZOR GEÇECEK"

Bütçede 3.5 milyar TL’lik açık öngörüldüğünü söyleyen Sucuoğlu, 2021 yılının zor geçeceğini vurguladı.Sucuoğlu, “kısa vadede çözüm bulunması lazımdır” dedi.

İşte Sucuoğlu'nun açıklamalarından bazıları:

“Bundan sonraki süreç ağır olacak. Herkesin elini altına koyması lazım. Yeni kurulacak hükümet baypas edilmemelidir” 

"Erken seçim ilk çözüm olamaz. Teknokrat hükümet de kurulabilir"

"Hükümetin devamı söz konusu olamaz. UBP-HP yeniden kurulusa, yeni, sıfırdan bir hükümet olacak" yanıtlarını verdi.

 "İkinci tura kalmasını öngörüyorum. İkinci turda arkadaşlarımızın tavrı belirleyici olur" 

 "Birliği bozacak hareket diye görüyorum. Parti içi bir anketi devlet televizyonu konu ediyorsa işler farklı noktalarda demektir. Anketin rakamları inandırıcı değil. Komplo teorisidir. Belli çevreler algı yaratma çabasında. Birileri tarafından yönlendirildiği belli. Rakamlar saçma olduğu için insanlar gülüyor. Alay konusu oldu. Bu anketi kimse ciddiye almadı. Ben de konuşmaya değer bulmuyorum" 

Sucuoğlu, üyelere “Baskıya maruz kalmadan hür iradenizle oy verin” çağrısı yaptı

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman:“Halkın iradesi müdahale ve manipülasyonlarla zedelendiğinde cumhuriyet değerlerinden uzaklaşılmış oluyor”29 Ekim 2020 Perşembe 17:26
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci Yıl Dönümü.Lefkoşa’da Tören Ve Yürüyüş Düzenlendi29 Ekim 2020 Perşembe 17:15
  • KKTC'de evde karantina dönemi başlıyor...İlk olarak 250 kişi ile denenecek29 Ekim 2020 Perşembe 17:11
  • Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Budapeşte Temsilcisi Ezel’i kabul etti29 Ekim 2020 Perşembe 17:10
  • İzcan: “Maraş’ta yapılanlar yasa ve hukuk dışı”29 Ekim 2020 Perşembe 17:00
  • Değirmenlik Bölgesi’nde Elektrik Kesintisi29 Ekim 2020 Perşembe 16:59
  • Guterres’ten Akıncı’ya teşekkür29 Ekim 2020 Perşembe 16:57
  • TKP-YG merhum Genel Sekreteri Sonay Adem'i 2. ölüm yıldönümünde andı29 Ekim 2020 Perşembe 16:57
  • Girne bölgesinde elektrik kesintisi…29 Ekim 2020 Perşembe 16:42
  • Işık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı29 Ekim 2020 Perşembe 16:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti