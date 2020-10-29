Faiz Sucuoğlu'ndan üyelere:“Baskıya maruz kalmadan hür iradenizle oy verin” çağrısı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, katıldığı bir TV programında, 31 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek kurultaya dair konuştu

."2021 ZOR GEÇECEK"

Bütçede 3.5 milyar TL’lik açık öngörüldüğünü söyleyen Sucuoğlu, 2021 yılının zor geçeceğini vurguladı.Sucuoğlu, “kısa vadede çözüm bulunması lazımdır” dedi.

İşte Sucuoğlu'nun açıklamalarından bazıları:

“Bundan sonraki süreç ağır olacak. Herkesin elini altına koyması lazım. Yeni kurulacak hükümet baypas edilmemelidir”

"Erken seçim ilk çözüm olamaz. Teknokrat hükümet de kurulabilir"

"Hükümetin devamı söz konusu olamaz. UBP-HP yeniden kurulusa, yeni, sıfırdan bir hükümet olacak" yanıtlarını verdi.

"İkinci tura kalmasını öngörüyorum. İkinci turda arkadaşlarımızın tavrı belirleyici olur"

"Birliği bozacak hareket diye görüyorum. Parti içi bir anketi devlet televizyonu konu ediyorsa işler farklı noktalarda demektir. Anketin rakamları inandırıcı değil. Komplo teorisidir. Belli çevreler algı yaratma çabasında. Birileri tarafından yönlendirildiği belli. Rakamlar saçma olduğu için insanlar gülüyor. Alay konusu oldu. Bu anketi kimse ciddiye almadı. Ben de konuşmaya değer bulmuyorum"

Sucuoğlu, üyelere “Baskıya maruz kalmadan hür iradenizle oy verin” çağrısı yaptı