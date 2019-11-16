Faşist ELAM'dan yine provakasyon! Bu kez bayrak yaktılar!

Güney Kıbrıs'ta faaliyet gösteren faşist ELAM partisi, dün gerçekleştirdikleri eylemde KKTC bayrağı yaktı.

Kıbrıs'ta bir barış olmasına karşı duran bununla birlikte yabancı düşmanlığı ve ırkçı çıkışlarıyla da bilinen ve tepki çeken neo-nazi ELAM örgütü, dünkü eylem ile yeni bir provokasyona daha imza attı.

ELAM, AB Parlamento seçimlerinde ilk kez oyunu düşürmüştü.

Özersay: “Medeniyetten nasibini almadılar”

Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Polis Genel Müdürlüğü, Başsavcılık ve BM ile istişarelere başladıklarını belirterek, “Kendinden farklı olanın bayrak ve benzeri sembollerine ve değerlerine saygı duymayanlar medeniyetten nasibini almamış olanlardır” ifadelerini kullandı.