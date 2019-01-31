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FBI açıkladı:Banka soygunu için 50 metre tünel kazmışlar (foto haber)

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ABD'nin Florida eyaletinde obruk sanılan bir çukurun yakınlardaki bir bankaya doğru kazılan bir tünel olduğu ortaya çıktı. FBI görevlileri bunun bir soygun girişimi olduğunu söylüyorlar.
FBI açıkladı:Banka soygunu için 50 metre tünel kazmışlar (foto haber)

ABD’nin Florida eyaletinde, obruk zannedilerek yetkililere haber verilen çukurun, yakınlardaki banka şubesi yönünde ilerleyen bir tünelin girişi olduğu ortaya çıktı. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri, tünelin yaklaşık 50 metre uzunluğunda ve 90 santimetre genişliğinde olduğunu duyurdu.

Tünelin ucunda bir jeneratör ve çıkan toprağın taşınması için kullanılan küçük bir vagonla, bir vincin de bulunduğu açıklandı. FBI yetkilileri, Amerikan medyasına yaptıkları açıklamada tünel soruşturmasının “soygun girişimi” olarak değerlendirildiğini söyledi.

ekran-alintisi-024.jpgFBI yetkilisi Michael D. Leverock, “Böyle bir şeyi sadece filmlerde gördüm. Ama çukur çok küçüktü. Olayı bir banka soygunu girişimi olarak değerlendiriyoruz. ATM’ye ulaşmaya çalışıyorlardı. Başka bir amaçları olduğunu sanmıyorum” dedi. (BBC Türkçe)

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