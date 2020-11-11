Fda, Eli Lilly’nin Antikor İlacına Acil Kullanım Onayı Verdi

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Eli Lilly'nin yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği monoklonal antikor kokteyli için acil kullanım onayı verdi. Bamlanivimab adı verilen ilaç, remdesivirin ardından FDA tarafından corona virüse karşı onaylanan ikinci ilaç oldu.



FDA’nın acil kullanım onayıyla ilaç, hafif ila orta şiddette hastalığı olan, ancak durumu çok daha kötüye gitme ve hastaneye yatmaya ihtiyaç duyma riski yüksek olan 12 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinler üzerinde kullanılabilecek. Ayrıca, 65 yaşın üzerindeki diyabet, orak hücre hastalığı, kronik böbrek hastalığı veya obezite gibi temel sağlık sorunları olan herkes antikor kokteylinden yararlanabilecek.



Bununla birlikte FDA’nın onayı, doktorların Eli Lilly'nin monoklonal antikor tedavisini kullanma imkanını büyük ölçüde genişletiyor. Daha önce, doktorlar ilacı sadece klinik deneylerde kullanabiliyordu.

FDA İlaç Değerlendirme ve Araştırma Merkezi direktör vekili Dr. Patrizia Cavazzoni, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Elly Lily bu pandeminin ön saflarında yer alan sağlık uzmanlarına ve Covid-19 hastalarına potansiyel faydalar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

ACİL KULLANIM ONAYI HASTANEDE YATAN AĞIR HASTALAR İÇİN GEÇERLİ DEĞİL



Bamlanivimab, ABD Başkanı Donald Trump'ın Covid-19 tedavisinde aldığı, Regeneron’un antikor kokteyli tedavisine benziyor. Ancak FDA, bu acil kullanım izninin hastanede olan veya nefes almak için yardıma ihtiyaç duyan hastalar için geçerli olmadığını belirtti.

HASTANEYE YATIŞ ORANINI 5 KAT AZALTIYOR

Klinik deneylerde ilacın, Covid-19'un vücuttan daha erken temizlenmesine yardımcı olduğu ve hafif, orta dereceli vakaların hastaneye kaldırılmasını engelleyebileceği görüldü. Hafif ve orta düzey 268 Covid-19 hastasına uygulanan denemede, antikor tedavisi uygulanan hastalarda hastaneye yatış oranı, kontrol grubuna göre 5 kattan daha fazla düştü..



Öte yandan testler sırasında ilacın, hastanede tedavi gören hastalar üzerinde etkisinin olmadığı gözlendi.



TRUMP, ABD HALKINA ÜCRETSİZ KULLANIM SÖZÜ VERDİ



Trump, ekim ayının başında düzenlediği basın toplantısında antikor tedavilerini “corona virüse karşı deva” olarak tanımlanmış ve acil kullanım onayı alması halinde Elly Lily’nin tedavisinin halka ücretsiz olarak dağıtılacağını açıklamıştı. ABD ve Elly Lilly arasında 28 Ekim ayında yapılan anlaşmada 375 milyon dolar karşılığında 300 bin doz ilacın alınması kararlaştırılmıştı. Bununla birlikte, acil kullanım onayı alan ilacın kısa bir süre içinde ülkede dağıtılması bekleniyor.