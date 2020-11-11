  • BIST 1.253
  • Altın 488,073
  • Dolar 8,0731
  • Euro 9,5216
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli 4 pozitif vaka saptandı

Fda, Eli Lilly’nin Antikor İlacına Acil Kullanım Onayı Verdi

» »
Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA), Başkan Donald Trump’ın ABD vatandaşlarına ücretsiz olarak kullanım sözü verdiği Eli Lily’nin antikor kokteyli ilacını onayladığı belirtildi.
Fda, Eli Lilly’nin Antikor İlacına Acil Kullanım Onayı Verdi

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Eli Lilly'nin yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği monoklonal antikor kokteyli için acil kullanım onayı verdi. Bamlanivimab adı verilen ilaç, remdesivirin ardından FDA tarafından corona virüse karşı onaylanan ikinci ilaç oldu.

FDA’nın acil kullanım onayıyla ilaç, hafif ila orta şiddette hastalığı olan, ancak durumu çok daha kötüye gitme ve hastaneye yatmaya ihtiyaç duyma riski yüksek olan 12 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinler üzerinde kullanılabilecek. Ayrıca, 65 yaşın üzerindeki diyabet, orak hücre hastalığı, kronik böbrek hastalığı veya obezite gibi temel sağlık sorunları olan herkes antikor kokteylinden yararlanabilecek.

Bununla birlikte FDA’nın onayı, doktorların Eli Lilly'nin monoklonal antikor tedavisini kullanma imkanını büyük ölçüde genişletiyor. Daha önce, doktorlar ilacı sadece klinik deneylerde kullanabiliyordu.

FDA İlaç Değerlendirme ve Araştırma Merkezi direktör vekili Dr. Patrizia Cavazzoni, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Elly Lily bu pandeminin ön saflarında yer alan sağlık uzmanlarına ve Covid-19 hastalarına potansiyel faydalar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

ACİL KULLANIM ONAYI HASTANEDE YATAN AĞIR HASTALAR İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Bamlanivimab, ABD Başkanı Donald Trump'ın Covid-19 tedavisinde aldığı, Regeneron’un antikor kokteyli tedavisine benziyor. Ancak FDA, bu acil kullanım izninin hastanede olan veya nefes almak için yardıma ihtiyaç duyan hastalar için geçerli olmadığını belirtti.  

HASTANEYE YATIŞ ORANINI 5 KAT AZALTIYOR

Klinik deneylerde ilacın, Covid-19'un vücuttan daha erken temizlenmesine yardımcı olduğu ve hafif, orta dereceli vakaların hastaneye kaldırılmasını engelleyebileceği görüldü. Hafif ve orta düzey 268 Covid-19 hastasına uygulanan denemede, antikor tedavisi uygulanan hastalarda hastaneye yatış oranı, kontrol grubuna göre 5 kattan daha fazla düştü..

Öte yandan testler sırasında ilacın, hastanede tedavi gören hastalar üzerinde etkisinin olmadığı gözlendi.

TRUMP, ABD HALKINA ÜCRETSİZ KULLANIM SÖZÜ VERDİ

Trump, ekim ayının başında düzenlediği basın toplantısında antikor tedavilerini “corona virüse karşı deva” olarak tanımlanmış ve acil kullanım onayı alması halinde Elly Lily’nin tedavisinin halka ücretsiz olarak dağıtılacağını açıklamıştı. ABD ve Elly Lilly arasında 28 Ekim ayında yapılan anlaşmada 375 milyon dolar karşılığında 300 bin doz ilacın alınması kararlaştırılmıştı. Bununla birlikte, acil kullanım onayı alan ilacın kısa bir süre içinde ülkede dağıtılması bekleniyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kapalı mekanlarda artan Covid-19 riskini tedbirlerle azaltmak mümkün10 Kasım 2020 Salı 21:45
  • Prostata robotik neşterli çözüm10 Kasım 2020 Salı 21:30
  • Brezilya, Çinin geliştirdiği koronavirüs aşı adayının deneylerini durdurdu10 Kasım 2020 Salı 21:15
  • Koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in Türk kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin aşıyı anlattı!10 Kasım 2020 Salı 21:00
  • Tüketirken dikkat! Kanı sulandırıyorlar!10 Kasım 2020 Salı 20:15
  • AB Biontech ve Pfizer'le görüşmeleri tamamladı10 Kasım 2020 Salı 18:12
  • Grip Aşısıyla Bağlantısı Olduğundan Şüphelenilen Ölümler 101'e Çıktı10 Kasım 2020 Salı 14:36
  • İşte Korona Virüsü'nün En Gerçekçi Görüntüsü10 Kasım 2020 Salı 12:15
  • Bu 3 belirtiyi gören koşa koşa hastaneye gitsin!10 Kasım 2020 Salı 10:25
  • Koronaya Karşı Sürpriz Bir Buluş Gerçekleştirildi!10 Kasım 2020 Salı 10:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti