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Feci Kazada Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Belirlendi

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Feci Kazada Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Belirlendi

03.07.2023 tarihinde saat 03:40 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu 8-9 kilometreleri arasında, Pratapbhaı Bhuabhaı KARAVADRA (E-40), yönetimindeki FT 203 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikamette gelmekte olan Hüseyin TAŞER (E-56) yönetimindeki ST 698 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

            Kaza sonucu FT 203 plakalı araç sürücüsü Pratapbhaı Bhuabhaı KARAVADRA ile araçta yolcu olarak bulunan Jayesh Keshu AGATH (E-21), Anjali MAKWANA (K-21) ve Pushtıben Heenaben PATHAK (K-21) olay yerinde yaşamlarını yitirmişlerdir.

            Kazada yaralanan ST 698 plakalı araç sürücüsü Hüseyin TAŞER ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Burak TOKGÜN (E-35) kaldırılmış oldukları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir

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