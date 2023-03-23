Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Doların patronu, federal fonlama faizini 25 baz puan artışla yüzde 4,75-5,00 aralığına yükseltti.
Bu oran, son 16 yılın en yüksek faizi olarak kayıtlara geçti.
ABD’de Silikon Vadisi Bankası ile Signature Bank’ın iflasları öncesinde 50 baz puan olan Fed’den faiz artışı beklentisi, iflaslar sonrasında 25 baz puana gerilemişti.
ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde artan faizlerle birlikte tahvillerdeki değer kaybı, bankalarda riskleri artırmıştı.
BORSA VE ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ
Kararın hemen ardından ABD’de hisse senedi piyasalarında ve altın fiyatlarında yükseliş, dolar endeksinde düşüş görüldü.
Karar ve karar metni, piyasada “güvercin” olarak yorumlandı.
Bankanın 50 baz puan artışı tercih etmemesi, piyasalarda olumlu karşılandı.
Ons altın 1960 doların üzerine yükseldi.
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