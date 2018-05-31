Federasyon Ada'da çözüme ulaşmanın tek yoludur

KKTC Başbakanı Erhürman, "Federasyon ve siyasi eşitlik kavramları üzerinden uzlaşmak bu Ada'da çözüme ulaşmanın tek yoludur." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, "Federasyon ve siyasi eşitlik kavramları üzerinden uzlaşmak bu Ada'da çözüme ulaşmanın tek yoludur." dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Erhürman, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın İsviçre'nin Crans Montana kentinde Temmuz 2017'de yapılan Kıbrıs Konferansı'nda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in taraflara sunduğu çerçeveye yönelik yaptığı çağrıyı Rum lideri Nikos Anastasiadis'in reddetmesinin bir hayal kırıklığı olduğunu dile getirdi.

Rum liderin bu kadar uzun süren müzakere sürecinin sonunda gereken noktada olmadığını ifade eden Erhürman, bunun Rum tarafında "zihniyet değişiminin ortada olmadığını" gösterdiğini belirtti.

Güney Kıbrıs Rum toplumuna ve Rum siyasilere seslenen Erhürman, "Federasyon ve siyasi eşitlik kavramları üzerinden uzlaşmak bu Ada'da çözüme ulaşmanın tek yoludur." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Kıbrıs müzakerelerinde güven artırıcı önlemler kapsamında açılması planlanan Aplıç ve Derinya sınır kapılarının gündeme geldiğini dile getiren Başbakan Erhürman, bu konudaki çalışmaları Cumhurbaşkanlığı ile birlikte koordineli şekilde yürüttüklerini aktardı.

Erhürman, Derinya ve Aplıç sınır kapılarının açılması için birden çok idari kurumun sürece müdahil olması gerektiğini belirterek, konuya ilişkin Başbakanlıkta bir koordinasyon toplantısı yapıldığını aktardı.