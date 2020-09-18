FED’in Yeni Politikaları Bitcoin Fiyatını Nasıl Etkileyecek?

ABD’nin Merkez Bankası olan FED, 2023’e kadar düşük faiz oranlarını korumaya karar verdiğinden Bitcoin giderek daha çekici hale geliyor. Uzmanlara göre, Bitcoin FED’in bu kararından olumlu etkilenecek.

Uzmanlar: FED’in politikalarıyla Bitcoin giderek daha çekici hale geliyor

CNBC’de çıkan yeni haberlere göre, ABD Merkez Bankası olan FED faiz oranlarını neredeyse sıfırda tutmaya karar verdi. Ayrıca Merkez Bankası, maksimum istihdamı elde etmeyi beklediği 2023 yılına kadar faiz oranlarının bu kadar düşük kalacağını varsayıyor. ABD ekonomisi resesyona girdiğinden beri FED, onu desteklemek için ciddi bir olağanüstü acil durum önlemi aldı. Bu önlemler; birden fazla “bazuka”, sınırsız niceliksel genişleme (QE) ve bireysel şirket tahvillerinin satın alınmasını içeriyordu.

Merkez bankası şimdi daha da fazla şirketin borcunu karşılama sözü veriyor. Üçüncü çeyrekte ekonomi kısmen toparlanmasına rağmen FED Başkanı Jerome Powell, ekonominin insanlar kendini “güvende” hissedene kadar tamamen iyileşemeyeceğini iddia ediyor. Jerome Powell konuşmasında, yaralı ekonominin daha fazla mali ve parasal desteğe ihtiyacı olabileceğini öne sürdü. Kriptokoin tarafından daha önce bildirildiği üzere FED, enflasyonun Ağustos sonunda yüzde iki hedefini aşmasına izin verecek.

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Bitcoin’in 2007-2009 küresel mali krizinin tetiklediği düşük faiz oranları ve aşırı para basımı çağında oluşturulduğu göz önüne alındığında, uzmanlara göre devam eden durgunluk en iyi kripto para birimi için mükemmel bir katalizör gibi görünüyor.