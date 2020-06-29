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Fiberoptik dönüşümün ilk altyapısı Gönyeli'de atılıyor

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Fiberoptik dönüşümün ilk altyapısı Gönyeli'de atılıyor
Fiberoptik dönüşümün ilk altyapısı Gönyeli'de atılıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, fiberoptik dönüşümünün ilk altyapısının Gönyeli ile başlayacağına dikkat çekti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Gönyeli Belediyesi arasında fiberoptik altyapı ile ilgili protokol imzalandı.

Protokole, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli imza koydu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Atakan, fiberoptik dönüşümünün ilk altyapısının Gönyeli ile başlayacağına dikkat çekti.

Atakan, Gönyeli Belediyesi'nin, söz konusu protokolle birlikte, fiberoptik konusunda bir adım öne geçtiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Artık çağın geldiği noktada, beledi hizmetlerin sadece aydınlatma, çöp toplamanın bir adım ötesinde olduğunu düşünüyoruz.

Bu bağlamdaki adımlarından ötürü Gönyeli Belediye Meclis'ine teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu güzel bir başlangıç."

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