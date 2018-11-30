Fikret Demirağ şiirlerle anıldı

Ülkemizin yetiştirdiği ünlü şair Fikret Demirağ, ölümünün 8. yıl dönümünde bir dizi etkinlikle anılıyor.

Bu çerçevede Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği öncülüğünde, Lefke Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı ve diğer bazı sponsorların katkılarıyla Demirağ’ın çocukluğunun geçtiği Lefke’de, Fikret Demirağ 2. Uluslararası Şiir Festivali düzenlendi.

İsrail, İran, Avusturalya, Portekiz, Türkiye, Güney Kıbrıs ve ülkemizden birçok sanatçının katıldığı festivalin, ilk etkinliği Lefke Gazi Lisesi’nde yapıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Lefke Gazi Lisesi Müdürü Koray Bürüncük, etkinliğin düzenlenmesine katkı koyan herkese teşekkür ederek, günün anısına Fikret Demirağ’ın eşi Emine Demirağ’ a çiçek takdim etti.

Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği adına konuşan sanatçı Zeki Ali de festivalin önemli bir içeriğe sahip olduğuna dikkati çekerek, şiirin getirdiği barış çağrısıyla bir araya toplandıklarını ve Demirağ’ı andıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından Şair Fikret Demirağ’ın kendi sesinden şiir dinletisi yapıldı. Etkinlikte daha sonra Demirağ’ın şiirleri seslendirildi ve anıları paylaşıldı.Fikret Demirağ 2. Uluslar arası Şiir Festivali, 2 Aralık Pazar gününe kadar çeşitli etkinliklerle Lefke’de devam edecek.