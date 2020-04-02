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Fikri Toros'tan kiracısını evden attı haberine açıklama!

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Fikri Toros'tan kiracısını evden attı haberine açıklama!
Fikri Toros'tan kiracısını evden attı haberine açıklama!

CTP Milletvekili Fikri Toros açıklama yaptı...

İşte o açıklama;

Az önce Ada Haber’e yaptığım açıklama:
Salih Mazı isimli bir kiracımız, çalıştığı yerde işten çıkarıldığı gerekçesiyle, 20 Mart günü Şirket yetkilimizi arayarak daireyi boşaltmaya karar verdiğini bildirdi. Eşini ve çocuklarını Türkiye’ye gönderdiğini, eşyalarını da bir akrabasının evine taşıyacağını ekledi. Daha sonra facebook sayfasında bahsekonu paylaşımı yaptı. Kendisiyle bugün temasa geçtiğimizde, “asabım bozuktu, bunları düşünmeden yazdım, hemen siliyorum, özür dilerim” dedi. Daha sonra da sildi. Böyle bir iddia öğrenildiği zaman, haber yapılmadan önce Şirket yetkililerimizden de ifade alınması ve doğrunun yazılması daha uygun olurdu. Umarım Ada Haber gerekli düzeltmeyi yapacaktır!

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CTP Lefkoşa Milletvekili Fikri TOROS

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