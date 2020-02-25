Final Üniversitesi'nden Lefkoşa Devlet Hastanesi DİŞ HEKİMLİĞİ'nin taşınması iddiası açıklaması

"Uluslararası Final Üniversitesi Rektörlüğü ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolünde temel amaç devlet hastanelerinde çalışan diş hekimlerinin birikmiş deneyimlerinin akademik ortama aktarılması; aynı zamanda devletin verdiği diş hekimliği hizmet altyapı kalitesinin yükseltilmesidir..."

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörlüğü ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolünde temel amaç devlet hastanelerinde çalışan diş hekimlerinin birikmiş deneyimlerinin akademik ortama aktarılması; aynı zamanda devletin verdiği diş hekimliği hizmet altyapı kalitesinin yükseltilmesidir.

Böylece kamunun daha kaliteli hizmet vermesini sağlamaktır.

İlgili protokole göre klinikte kullanılacak tüm aletleri üniversite tarafından sağlanacaktır.

Yapılacak yatırım karşılığında devlet üniversiteye herhangi bir ödeme gerçekleştirilmeyecektir.

Yani kamudan tek bir kuruş dahi çıkmayacaktır.

Söz konusu klinik, son teknoloji aletlerle ve modern sağlık hizmetleri anlayışıyla hazırlanacaktır.

Kliniğin elektrik, su, temizlik ve güvenlik gibi sabit giderlerinin yanı sıra aletlerin arıza bakımları, onarımları ve benzeri tüm diğer giderleri Uluslararası Final Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.

Bunların karşılında devletten herhangi bir ödeme talep edilmeyecektir.

Kullanım süresi boyunca kliniğin sevk ve idaresine ilişkin tasarruf Sağlık Bakanlığı’nda olacaktır.

Üniversite kesinlikle sevk ve idarede söz sahibi olmayacaktır.

Kısacası yönetim bugünkü şekli ile devam edecek ama yatırım ve işletim giderlerini üniversite tarafından karşılanacaktır.

Mevcut diş hekimliği fakültesi Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yerleşkesine yakın bir yere konumlanacaktır.

Klinikte görev alacak kamu personeli bakanlığa bağlı çalışacak; kazanılmış hak ve menfaatleri aynen mevcut şekliyle devam edecektir.

Özetle burada devlet kaynaklarının özel sektöre değil, özel sektör kaynaklarının devlete kullandırılması söz konusudur.

Burada devlete ek bir külfet ve maliyet gelmeyeceği gibi çalışanların statüsünde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Çalışanlar için değişecek olan tek şey daha iyi teknik koşullarda görev yapacakları bir kliniğin bu işbirliği protokolüyle ortaya çıkacak olmasıdır.

Bu protokolle üniversite hastanede görev yapmakta olan deneyimli hekimlerin tecrübelerinin öğrencilerine aktarılmasını sağlamış olmanın dışında bir kazanım elde etmeyecektir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Ne olmuştu?

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, devlet olanaklarının özel bir üniversitenin diş hekimliği fakültesi için seferber edileceği iddiaları konusunda Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi kamuoyu önünde açık ve anlaşılır cevaplar vermeye çağırdı.

Gardiyanoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Diş Hekimliği birimi hekimlerinin, hemşirelerinin ve personelinin özel bir üniversite bünyesinde açılacak Diş Hekimliği Fakültesi’ne taşınacağı iddiası konusunda yazılı açıklama yaptı.

Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği yönetim kurulu olarak Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bazı sorulara cevap vermesini istedi.

Gardiyanoğlu’nun soruları özetle şöyle:

“Yeni açılacak olan ancak gerekli izinleri alamadığı için planları suya düşen bir eğitim kurumu için devlet olanaklarını seferber ettiniz mi, kamudaki diş hekimi, hemşire ve yardımcı sağlık elemanlarını bu üniversite çatısı altına gönderecek misiniz? Kamu hastalarını onların hizmetine sunacak mısınız? Kamudaki diş hekimleri staja gelecek üniversite öğrencilerine eğitim verecek donanım ve yasal yetkiye haiz mi?

Yeni açılacak bu diş hekimliği fakültesinin ortakları arkasında Güzelyurt ve Girne’den partili iş adamları var mı?

Sunacağınız olanakların karşılığında kamu hekimleri için 20, diğer hastaneler için de 10 diş ünitesi bağış alacağınız doğru mu? Ülkede 7 diş hekimliği fakültesi var. Onlara de benzer imkanları sunmayı teklif ettiniz mi?”

Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim, devlet hastanesinin diş hekimliğindeki doktor, hemşire ve personelin özel bir üniversiteye taşınacağıyla ilgili duyumlar aldığını belirterek buna sert tepki gösterdi.

Sağlık eski Bakanı Dr. Fliz Besim'in yaptığı açıklama aşağıda;

Bugün güne yepyeni bir haberle uyandık.

Sağlık Bakanlığı Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastane’sindeki Diş Hekimliği birimi hekimleri hemşireleri ve diğer personeli ile birlikte açılacak olan özel bir üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesine taşıyormuş. ￼ Bunun için bakanlar kurulundan beş yıllık bir protokol geçirilmiş. Bu üniversitenin YÖK ve YÖDAK’tan izin alabilmesi için hastaya ihtiyaç varmış.

Peki ben Sağlık Bakanlığına ve hükümete soruyorum.

1-Halen bu minicik ülkede 7 tane Diş Hekimliği Fakültesine izin verilmişken 8’ye ihtiyaç var mıdır? Ülke üniversiteler çöplüğüne dönmüşken ve üniversite eğitiminde niteliği artırmaya çalışmamız gerekirken hele de sağlık gibi hassas bir konuda; çare olarak halkın kurumlarını üniversitelere taşımaya mı karar verdiniz?

2- Sağlık Bakanlığı bunu yaparken kime sordu?Yani Sağlık Bakanlığı veya hükümet istediği zaman kurumlarını taşıma veya devretme yetkisinde midir?

3- Devletin doktorları ve hemşireleri bir sabah uyanıp özel bir üniversitenin idaresine girdiklerini öğrenmeden önce haberdar olmaları gerekmez midir?

4- Bu üniversite ile imzalanan protokolün detayları nedir? Devletin personelini ve malzemelerini kullanırken hastalar nasıl bir ücretlendirmeye tabi olacak veya devlet bu üniversiteye kaç para ödeyecek?

Sorulacak onlarca soru var. Böyle bir uygulama bana göre önümüzdeki günlerde ciddi sıkıntılara zemin hazırlayacak ve elimizde kalan yegane devlet hastanemizi de özelleştirmenin eşiğine getirecektir. Sağlık bakanlığı bina yapamıyor diye böylesine riskli ve sonu belli olmayan maceralara atılamaz. Devlet kurumlarını, hastaneleri devletin kaynaklarını özel işletmelere devredemez.

Umarım bu haber doğru değildir.