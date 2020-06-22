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FLAŞ! FLAŞ! PGM:Merit Otel'deki kamera kayıtları silindi!

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FLAŞ! FLAŞ! PGM:Merit Otel'deki kamera kayıtları silindi!
FLAŞ! FLAŞ! PGM:Merit Otel'deki kamera kayıtları silindi!

DP Milletvekili Serdar Denktaş, Başbakan Tatar’ın polisten “özel jet” olayıyla ilgili polis raporunu Meclis kürsüsünde okudu.

İşte rapordan satır başları:

* Yolcuların, Sağlık Bakanlığı’na mensup personeller tarafından ateşi ölçüldü, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

* Uçaktan inen yolcu ve mürettebat, muhaceret işlemleri sonrası Merit Otel’e ait VİTO ile Merit Royale otele ulaştırıldı, odalarına yerleştirildi.

* KKTC Sağlık Bakanlığı Girne Kaza sorumlusu olan sıhhiye müfettişinin, gelecek olan yolcularla ilgili hiçbir bilgisinin bulunmadığı öğrenildi.

* Özel uçakla gelen yolcu ve mürettebatın, 14 Haizran’a kadar Merit otelde kaldıkları tespit edildi.  

* Merit otelde, 12-14 Haziran tarihleri arasında hizmet veren çalışanlarla yapılan soruşturmalarda, söz konusu kişilerin odalardan çıktıklarının “görülmediği” söylendi.

* Merit Premium oteldeki kamera sisteminin “bozuk” olmasından ötürü, kayıt alınamadığı ifade edildi.

* Lobi ve kumarhane içindeki bazı kameralar ile koridor kameralarının formatlandığı tespit edildi, kameralara incelenmek üzere el konuldu.

* Çalışanlar, söz konusu kişilerin casinoya girmediklerini ve kumar oynamadıklarını söylediler.

* Uçak mürettebatından 3 şahıs, otele ait araçla Girne’ye gidip alışveriş yaptı, yemek yedi.

* Özel jetle gelen Cihan Kannburoğlu isimli şahıs, İskele’deki bir otel inşaatına ziyaret gerçekleştirdi.

* Cihan Kanburoğlu isimli kişi, RS 099 plakalı araçla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürüldü, PCR testi yaptırılmak istendi fakat hastanede PCR testi bulunamadığından ötürü test yapılamadı.

* Ertesi gün PCR testi yaptırıldı, sonuç negatif çıktı, daha sonra Mağusa’da kahvaltı yaptılar.

* Mağusa’da kahvaltı yapıldığında, söz konusu kişilerin yanına Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer gitti, ardından birlikte otel inşaatına gittiler.

* Söz konusu kişiler, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ne ait araçla havaalnına götürüldü, saat 20.00 raddelerinde KKTC’den ayrıldılar.

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