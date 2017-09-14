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Flaş istifa sonrası yeni Başkanı belli oldu!

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Flaş istifa sonrası yeni Başkanı belli oldu!
Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hüseyin Çavuş Kelle seçildi.

Hasan Tosunoğlu’nun istifası ile boşalan Koopbank başkanlık koltuğuna, dün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında yapılan seçimin ardından, Hüseyin Çavuş Kelle gelirken, Başkan Yardımcısı ise Mete Hasan Küçük oldu.

Hüseyin Çavuş Kelle başkan olmasının ardından yaptığı açıklamada, Koopbank’ı olduğu noktadan çok daha ileriye taşımak adına görev aldığının altını çizdi. Koopbank’ın müşterileri, özverili çalışanları ile yıllardır bu topraklarda en önde gelen kurumlar arasında bulunduğunu, bankanın tarımdan, sanayiye, ticaretten, eğitime gelişen tüm sektörlerde çok önemli bir role sahip olduğunu, başkanlığı döneminde de Koopbank’ın toplumla barışık, herkesi kucaklayan yapısının devam edeceğini kaydetti. Kelle, açıklamasında Koopbank’ı bugünlere taşıyan herkese teşekkür etti.

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Koopbank Yönetim Kurulu yeni Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle 

Koopbank Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor;

Başkan Hüseyin Çavuş Kelle, Başkan Yardımcısı      Mete Hasan Küçük, Üyeler Muhammet Aygün, Sinan Candar, Tuna Arıhan, İpek Kabidan, Özdemir Gül.

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