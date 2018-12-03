  • BIST 94.974
  • Altın 208,060
  • Dolar 5,2552
  • Euro 5,9675
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
FLAŞ HABERPolis'te neler oluyor? Şimdi CANLI YAYINDA DETAY TV'de CANLI YAYIN- TIKLA İZLE

Fransa'da sarı yelek satışları patladı

» »
Ülkede akaryakıt ürünlerine getirilen vergilerin pompa fiyatlarına yansımasına öfkelenenlerin başlattıkları imza kampanyası protestoya ve şiddet olaylarına dönüştü.
Fransa'da sarı yelek satışları patladı

Ülkede akaryakıt ürünlerine getirilen vergilerin pompa fiyatlarına yansımasına öfkelenenlerin başlattıkları imza kampanyası protestoya ve şiddet olaylarına dönüştü.

Son günlerde yapılan kamuoyu anketleri halkın gösterilere olan desteğinin arttığını ortaya koyarken eylemcilerin giydiği sarı yelek satışlarının da arttığı belirtildi.

Alışveriş sitesi Amazon üzerinden sipariş edilen sarı yelek satışlarında ciddi artış dikkat çekti. Talep artışından dolayı 1-30 Kasım arasında sarı yelek fiyatlarında ortalama yüzde 22 artış yaşandığı gözlemlendi.

 

Amazon sitesinde özellikleri farklı olan dört ayrı sarı yelek satılıyor. Fiyat ve marka karşılaştırmalarında Lumiereholic yeleğin kasım ayında yüzde 7, Femor'un yüzde 5, Unbekannt'ın yüzde 46, Marque Blanche'in yüzde 48, Fesoar yeleklerinin ise yüzde 7 zamlandığı görüldü.

Fransa'da bir süredir devam eden eylemlerde otomobillerde bulundurulması zorunlu olan fosforlu sarı yelek giyen eylemciler 'Sarı Yelekliler' olarak anılıyor.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İslam Konferansı'nda domuz eti ikramı tartışma yarattı02 Aralık 2018 Pazar 13:43
  • "Sarı yelekliler" Brüksel’de polis araçlarını ateşe verdi01 Aralık 2018 Cumartesi 19:43
  • Paris'teki "Sarı yelekliler" eylemine müdahale01 Aralık 2018 Cumartesi 19:39
  • "Baba Bush" olarak bilinen eski ABD Başkanı Bush hayatını kaybetti01 Aralık 2018 Cumartesi 11:25
  • Kadın Genelkurmay Başkanı atayan ilk NATO ülkesi30 Kasım 2018 Cuma 17:08
  • Galli kadından 26 kiloluk yumurtalık kıstı alındı30 Kasım 2018 Cuma 15:25
  • Vize serbestisi için Europol ile iş birliği anlaşmasına yönelik ilk adım atıldı30 Kasım 2018 Cuma 14:50
  • 2018 'en sıcak 4 yıl' arasına girmeye aday30 Kasım 2018 Cuma 14:40
  • Galli kadından 26 kiloluk yumurtalık kisti alındı30 Kasım 2018 Cuma 09:42
  • Salome Zurabişvili Gürcistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu29 Kasım 2018 Perşembe 13:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti