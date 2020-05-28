G20 ülkelerindeki dış ticaret, Covid-19 salgını yüzünden keskin düşüşünü sürdürüyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), G20 ülkelerindeki dış ticaretin Covid-19 salgını yüzünden keskin düşüşünü yılın ikinci çeyreğinde de sürdüreceği uyarısında bulundu.

Son rakamlara göre, G20 ülkelerinde yılın ilk çeyreğindeki ihracat, geçen yıl sonundaki çeyreğe oranla yüzde 4.3, ithalat ise yüzde 3.9 oranında düşüş gösterdi.

OECD, nisan ayı rakamları dikkate alındığında G-20 ülkeleri içinde ikinci çeyrekteki dış ticaret oranının daha keskin bir şekilde düşeceği uyarısını yineledi.

OECD, buna kanıt olarak mart ayına oranla nisan Güney Kore’nin ihracatında yüzde 21,5, Japonya’da ise yüzde 10,6 oranındaki düşüşü gösterdi.

Hindistan ve Çin en mağdur ülke

OECD raporuna göre, Fransa, Hindistan, İtalya ve İngiltere yılın ilk çeyrekteki ihracatında, sırasıyla yüzde 7.1, yüzde 9.2, yüzde 4.9 ve yüzde 7.8 düşüş yaşarken, yine bu ülkelerin ithalatı geçen yılın ilk çeyreğine oranla yüzde 7.1, yüzde 9.2, yüzde 4.9 ve yüzde 7.8 geriledi.

Çin ise ihracatında yüzde 9.3, ithalatında ise yüzde 7 oranında gerileme yaşarken, Covid-19’dan en fazla mağdur olan ülke olarak kayıtla geçti.

Türkiye’nin salgındaki dış ticaret karnesi

AB’nin ekonomik açıdan en güçlü ülkesi Almanya ise ihracatta 3.5, ithalatta yüzde 2.4 oranında gerilemeyle, salgından en az zararlı çıkan ülke olarak dikkati çekti.

G20 ülkesi Türkiye ise ilk çeyrekte ihracatta yüzde 3.4 gerileme yaşarken, ithalatını yüzde 2.4 artırdı.

Krizin ardından petrol fiyatlarının keskin bir şekilde düşmesiyle Rusya’nın ihracatı yüzde 9.9, Suudi Arabistan’ın ihracatı yüzde 10.2 geriledi.

Salgında en fazla can kaybının yaşandığı ABD’de, yıl ilk çeyreğindeki ihracat oranı yüzde 1.9, ithalat oranı ise yüzde 2.8 geriledi.