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Galatasaray 3 puanı kaçırdı!

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UEFA Avrupa Ligi E Grubunda Galatasaray, sevinde L. Moskova karşında öne geçitği maçta, kalesinde bir gol görerek 3 puanı kaçırdı.
Galatasaray 3 puanı kaçırdı!

UEFA Avrupa Ligi E Grubunda Galatasaray, evinde L. Moskova karşısında öne geçitği maçta, kalesinde bir gol görerek 3 puanı kaçırdı.

43. dakika S. Feghouli'nin attığı golle öne geçen Galatasaray, maçın ikinci yarısında birçok net pozisyona girmesine rağmen L. Moskova'nın 73. dakikada bulduğu golle maçı berabere tamamladı.

Maçın son anlarında tansiyon yükseldi. Karşılıklı sarı kartlar görüldü. Galatasaray, grupta liderliğini koruyarak puanını 8'e çıkardı.

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