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Galatasaray Akademi TED Kuzey Kıbrıs Koleji İşbirliği Sürüyor

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Galatasaray Akademi TED Kuzey Kıbrıs Koleji İşbirliği Sürüyor
Galatasaray Akademi TED Kuzey Kıbrıs Koleji İşbirliği Sürüyor

Temellerini Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile TED Kuzey Kıbrıs Koleji Direktörü spor akademisyeni eski MHK başkan ve üyesi Dr. Ferhat Gündoğdu’nun attığı Galatasaray Akademi TED KKKoleji Spor İşbirliğinde ilk adımlar başarıyla atıldı.

İki güzide kuruluşun 25 Ağustos 2023 de devlet ve hükümet yetkililerinin de yer aldığı etkinlikte imzaladıkları Protokol çerçevesinde ilk adım yüzme sporunda atıldı ve Galatasaray Yüzme Baş antrenörü, A Takım ve Milli Takım Teknik Antrenörü Yasin Atıl, Altyapı ve Kulüp Menajeri Nükte Özgör ve Milli Sporcu Samet Alkan’ın katılımı ile TED Kuzey Kıbrıs Kolejinde geçtiğimiz hafta sonunda seminer düzenlendi. KKTC geneli antrenörler ve sporcuların da katıldığı seminerde Galatasaray Akademi sporcuları ile kaynaşma sağlandı. Ardından TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nin çağdaş ölçüt ve donanıma sahip Kapalı Yüzme Havuz ve tesislerinde altyapı seçmeleri yapıldı. Seçmelere 06 – 12 – 15 arası 70 öğrenci katıldı. Seçmeler tamamlanıp değerlendirmeler yapıldıktan sonra yüzme eğitimlerine başlanacak.

Aileleri ile birlikte salonu dolduran geleceğin ‘milli yüzücü’ adayı bugünün minikleri seçmelerde oldukça heyecanlı anlar yaşadılar.

Kıbrıs’ın bir ada ülkesi olması da dikkate alınarak yüzme ile başlayan Galatasaray Akademi – TED KKKoleji  spor işbirliği basketbol, voleybol, jimnastik olmak üzere diğer spor branşları ile devam edecek. Lha

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