Gambiya’da görevini devretmeyen Devlet Başkanı OHAL ilân etti

Batı Afrika ülkesi Gambiya’da seçimleri kaybeden Devlet Başkanı Yahya Jammeh görevini devretmek istemediği için ülkede olağanüstü hâl ilân etti. OHAL sonrasında binlerce Gambiyalı evlerini terk ederek komşu ülke Senegal'e kaçış başlattı.

Birkaç yıl önce “İslam Cumhuriyeti” ilân ettiği Gambiya'yı 22 yıldır yöneten Devlet Başkanı Jammeh, Aralık ayındaki seçimleri kazanan Adama Barrow'a görevi devretmeyi reddediyor. OHAL ilânının Barrow'un yarın yapılması planlanan yemin törenini engelleyip engellemeyeceği henüz bilinmiyor.

Devlet Başkanı Yahya Jammeh'nin dün ülkede olağanüstü hâl ilân etmesi sonrasında başkent Banjul ve çevresinde yaşayan yerel halk evlerini terk etmeye başladı. Ülkede bir askeri müdahalede ya da çatışma yaşanmasından endişe eden binlerce Gambiyalı komşu ülke Senegal'e kaçıyor.

SEÇİLMİŞ BAŞKAN KOMŞU ÜLKEYE KAÇTI

Ülkede 1994'te darbeyle iktidara gelen ve muhaliflerine uyguladığı baskıyla bilinen Yahya Jammeh'nin koltuğu bırakmaya yanaşmaması komşu ülkeleri de harekete geçirmiş durumda.

Seçilmiş Devlet Başkanı Adama Barrow, yaşanan siyasi kriz sonrasında sığındığı Senegal'de bulunuyor.

Batı Afrika Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin liderleri Barrow'a yemin törenine kadar Senegal'de kalma tavsiyesinde bulunmuştu. Barrow'un yarın Gambiya'ya dönmesi bekleniyor.

OĞLU KÖPEK SALDIRISINDA ÖLDÜ

Öte yandan Adama Barrow’un oğlu, pazar günü bir köpek saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Sekiz yaşındaki HAbibu Barrow, başkent Banjul yakınlarındaki Manjai’de hastaneye kaldırılmaya çalışılırken hayatını kaybetti. Baba Barrow ülkesine dönemediği için oğlunun cenazesine katılamadı.

İNGİLTERE’DEN UYARI

Yaşananlar nedeniyle İngiltere Dışişleri Bakanlığı Gambiya’da tatil yapan İngilizlere ülkeyi en kısa zamanda terk etmeleri çağrısında bulundu.