 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.653
  • Altın 149,986
  • Dolar 3,7304
  • Euro 3,9451
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAGirne Boğaz yolunda kaza meydana geldi

Gaz çıkartmanın bilinmeyen faydaları!

»
Gaz çıkartmanın bilinmeyen faydaları!
Toplum olarak herkesin içinde gaz çıkarmanın kötü bir şey olduğunu düşünürüz. Ancak gaz çıkartmanın sağlığa bir çok faydası bulunmaktadır.

Gaz çıkarmak gayet doğal bir olayken ve herkesin içinde bazı tuhaf davranışlarda bulunurken, gaz çıkarmayı çok ayıp görürüz. Yapılan araştırmalarda gaz çıkarmanın faydalarından bahsedildi. Öte yandan gaz çıkardığımızda vücudumuz sağlığımız hakkında bize birçok ipucu verir.

WebMD'ye açıklama yapan Tony Rehagen, vücudun tüketilen yiyeceklerden gerekli besinleri aldıktan sonra gereksiz olan havayı gaz olarak biriktirdiğini ve bu gazı en erken vakitte çıkarmamız gerektiğini söyledi.

Bu nedenle gaz çıkarmak gayet doğal bir olay ve vücut sağlığı için önemli. İşte karnınızda gaz biriktiğinde tutmak yerine acilen çıkarmanız için ikna edici bazı nedenler:

treq-001.png

1- ŞİŞKİNLİK HİSSİNİ GİDERİR

Yemek yedikten sonra şişkinlik hissediyorsanız gaz çıkarmak yardımcı olur.

Şişkinlik hissi çok rahatsız edicidir. Zararlı olmasa da sinir bozucudur.

Yapılan araştırmada, şişkinlik hissinin iki nedeni olabileceği görüldü. Birincisi vücudunuzun daha fazla suya ihtiyaç duyması ikincisi de karnınızda biriken gazlar. Şişkinliği azaltmak için de gaz çıkarmanız en kolay yöntemdir.

2- KOLON SAĞLIĞI İÇİN YARARLIDIR

Annenizin gazınızı içinde tutmamanızı tembih ettiği zamanları hatırlıyor musunuz? Bunu söylemekte haklıydılar. Gazınızı uzun süre tutmak zararlı.

Gazınızı herkesin içinde çıkartmak sizi zor duruma düşürebilir. Woman's Health'te yazanlara göre de eğer bağırsak sorunları olan biriyseniz, gazınızı tutmak bağırsaklarınıza daha da zarar verebilirmiş.

3- BİR UYARIDIR

Ne kadar tutmaya çalışsanız da mutlaka gazınızı çıkarma ihtiyacı duyarsınız.

Ancak gaz çıkarmak size sağlığınız hakkında ipucu verir. Eğer fazla gaz çıkarıyorsanız, gazınız kötü kokuya sahipse ve gaz çıkarırken zorlanıyorsanız acilen doktora görünmeniz gerekiyor. Bunlar, kolon kanseri ve laktoz duyarlılığınız olduğunun belirtisi olabilir.

76776b3d-01c2-477f-9f84-b13053a152e5.jpg

4- KOKUSU YARARLI

Doğru okudunuz. Çıkardığınız gazın kokusu yararlı olabilir.

Kulağa çılgınca gelse de yapılan araştırmada gaz çıkardığımız esnada açığa çıkan hidrojen sülfür bizi bazı hastalıklardan korur.

Aşırı miktardaki kokulu gaz zehirleyici olabilir. Ancak az miktardaki bu gaz sizi felç ve kalp rahatsızlıklarına karşı korur.

5- DİYETİNİZİ ŞEKİLLENDİREBİLİR

Sağlıklı beslenmek elbette şart. Yediğiniz yiyeceklere göre gaz çıkardığınızı biliyor muydunuz? Mesela sürekli lifle besleniyorsanız sık sık gaz çıkarırsınız. Et odaklı diyet yaparsanız gazınız kokar. Woman's Health bu nedenle insanların yediklerini değiştirdiklerini bile anlatıyor.

6- SIK SIK GAZ ÇIKARANLAR MUTLU KİŞİLERDİR

Sık sık gaz çıkaranların daha mutlu oldukları söyleniyor.

Diğer bir deyişle sık sık gaz çıkaranlar daha mutlu ve rahat hissediyorlar.

Yediğiniz besinler sindirim ve dolaşım sisteminizi direk etkiliyor. Karnabahar, lahana ve brüksel lahanası tüketenlerin sindirim sistemleri daha hızlı çalışır. İyi sindirim sistemine sahip kişiler daha fazla gaz çıkarırlar.

sagdhjkl.png

7- RAHATLATICIDIR

Kimse bunu açık açık söylemese de uzun süre tuttuktan sonra gaz çıkarınca rahatlamış hissederiz.

Gazınızı tuttuğunuzda daha sinirli ve tedirgin hissedersiniz.

Gaz çıkarmayla ilgili okuduklarınıza şaşırdınız mı? Birçok kişi gaz çıkarmayı ayıp olarak görse de gerçekten de sağlığımız için gerekli ve sağlığımız hakkında bizlere ipucu veriyor.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Şeker, en tatlı zehirdir"06 Nisan 2017 Perşembe 16:31
  • Her 10 ölümden birinin 'nedeni sigara'06 Nisan 2017 Perşembe 11:43
  • Endometriozis 10 kadından birinin sorunu06 Nisan 2017 Perşembe 10:32
  • Çocuklar neden ağlayarak bir şey isterler?05 Nisan 2017 Çarşamba 17:57
  • İnternet üzerinden ilaç satışları halk sağlığını tehlikeye atıyor!05 Nisan 2017 Çarşamba 15:17
  • Tedavi süreci için mükemmel tüyolar05 Nisan 2017 Çarşamba 10:36
  • "Her 6 ölümden biri kansere bağlı"03 Nisan 2017 Pazartesi 14:19
  • Kanser hastalarına müzik tedavisi uygulanacak03 Nisan 2017 Pazartesi 14:02
  • “Otizmin görülme sıklığı giderek artıyor"03 Nisan 2017 Pazartesi 13:43
  • Hurafe mi, gerçek mi?01 Nisan 2017 Cumartesi 19:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti