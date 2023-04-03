Gazimağusa Belediyesi’nden emekli olan 8 personel için tören düzenlendi

Gazimağusa Belediyesi’nden emekli olan 8 personel için plaket töreni düzenlendi. Gazimağusa Belediyesi’nde görevli olan 8 personelin emekliye ayrılması nedeni ile Gazimağusa Belediyesi’nde kokteyl düzenlendi.

Farklı zamanlarda emekliye ayrılan Güner Özcoşar, Abdurrahman Durmaz, Mulla E. Sözkıran, Mustafa Akyalçın, Akın Özdaloğlu, Hüseyin İnce, Aziz Özvurucular ve Halil Şafaklı için düzenlenen kokteylde çalışanlara, Gazimağusa Belediyesi’ne verdikleri emeklerden dolayı plaket taktimi yapıldı. Emekliye ayrılan personele plaketler, törene katılım gösteren Eski Belediye Başkanı Oktay Kayalp, Belediye Meclis Üyesi Erhun Şahali, Şükrü Demirbaş ve Hüseyin Aranır tarafından verildi.

Törende konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediyesi’nde uzun yıllar çalışarak emekliye ayrılan 8 personelin sessiz sedasız uğurlanması yerine, yıllarca emek verdikleri kurumda her daim anılacaklarının bir hatırası olarak, personel için bir tören düzenlemek istediklerini ifade etti.

Emekliye ayrılan 8 personelin ailesi ve sevdikleri ile birlikte huzurlu, mutlu bir emeklilik dönemi geçirmesi temennisinde bulunan Başkan Uluçay, Mağusa’nın yaşadığı acı nedeni ile sade bir tören düzenlemenin uygun olduğunu belirterek törenin düzenlenmesinde katkı sağlayan Personel İşleri Sorumlusu Ayşegül Sakallı ile Kapalı Maraş Sorumlusu Ahmet İlktaç’a da teşekkür etti.