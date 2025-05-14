Gazimağusa’da Bıçaklı Kavga: İki Kişi Yaralandı, Yedi Kişi Tutuklandı

İsmet İnönü Bulvarı’nda iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklar konuştu. Bir kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili yedi kişi tutuklandı.

13 Mayıs 2025 tarihinde, saat 23.00 sıralarında Gazimağusa’da kamuya açık bir alan olan İsmet İnönü Bulvarı üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. C.O. (27), S.M.A. (20), R.Ö. (24), O.E. (22), A.O. (24), A.Q. (23) ve M.Ş.G. (22) ile karşı tarafta bulunan İ.K. (19), Y.K. (21) ve D.E. (19) arasında yaşanan kavgada taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Olay sırasında C.O., tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla Y.K.’yi sağ sırt ve sol belinden, D.E.’yi ise sol karın bölgesinden yaraladı.

Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. D.E. tedavisinin ardından taburcu edilirken, Y.K. Cerrahi Servis’te müşahede altına alındı.

C.O. dışında kavgaya karışan diğer yedi kişi polis tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor